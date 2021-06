Kroatien will gegen die Tschechen im zweiten Vorrundenspiel erstmals beim Turnier punkten. Die Partie gibt es hier im SPOX-Liveticker.

In Gruppe D bekommen es heute unter anderem Kroatien und Tschechien am 2. Spieltag miteinander zu tun. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts von dem Duell bei der EM 2021.

Kroatien vs. Tschechien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Tabelle ist Tschechien damit gerade Erster vor den punktgleichen Engländern. Sollte Kroatien heute gewinnen, könnte der Kampf um die Achtelfinaltickets noch ziemlich spannend werden.

Vor Beginn: Der Vize-Weltmeister musste sich zum Auftakt der Europameisterschaft England 0:1 geschlagen geben, die Tschechen gewannen derweil 2:1 gegen Schottland.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker! Hier erfahrt Ihr heute alles zur Partie zwischen Kroatien und Tschechen. Anstoß in Glasgow ist um 18 Uhr.

Kroatien vs. Tschechien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol - Brozovic - Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic - Rebic Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Kral, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick

Kroatien vs. Tschechien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Live verfolgen lässt sich die Partie heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV: Das ZDF und MagentaTV übertragen jeweils. Beide Sender bieten dazu auch einen Livestream an. Bei MagentaTV seht Ihr das Spiel auf verschiedenen Endgeräten, auch via App, via Stream. Mehr Infos dazu hier.

