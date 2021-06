Kroatien vs. Spanien: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die EM-Achtelfinalrunde wird heute mit dem Spiel zwischen Kroatien und Spanien fortgesetzt. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, seht Ihr hier bei SPOX.

Die Kroaten konnten sich nach einem schwachen Start ins Turnier im letzten Gruppenspiel mit einem 3:1-Sieg gegen Schottland wieder fangen und sind als Gruppenzweiter ins Achtelfinale aufgestiegen. Bei den Spaniern verlief die Gruppenphase ähnlich - mit zwei Unentschieden schlecht gestartet und im letzten Spiel alles klar gemacht (5:0 Sieg gegen die Slowakei).

Kroatien vs. Spanien - Achtelfinale bei der EM 2021: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Am heutigen Montag (28. Juni) kämpfen Kroatien und Spanien um ein EM-Viertelfinalticket. Gespielt wird im Parken Stadium in Kopenhagen (Dänemark). Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir pfeift die Partie um 18 Uhr an.

Kroatien vs. Spanien: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Kroatien vs. Spanien: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im Free-TV

Ab dem Achtelfinale sind alle EM-Spiele im Free-TV entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen. Um das Spiel zwischen Kroatien und Spanien kümmert sich heute das ZDF. Rund eine Stunde vor Spielbeginn startet dabei die Vorberichterstattung. Im Studio mit dabei sind Moderator Jochen Breyer und die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Claudia Neumann übernimmt dann Momente vor Spielbeginn die Rolle der Kommentatorin, Ariane Hingst ist Co-Kommentatorin.

Kroatien vs. Spanien: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im Pay-TV

Neben dem ZDF bietet auch MagentaTV das Spiel live und in voller Länge an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Auch beim Anbieter der Telekom seht Ihr alle noch zu spielenden K.o.-Duelle bei der EM.

Zwei Abonnement-Varianten ermöglichen Euch, Kroatien gegen Spanien live zu verfolgen. Zum einen der MagentaTV-Smart-Tarif, der eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten hat, dafür die ersten drei Monate kostenlos ist.

Zum einen der MagentaTV-Flex-Tarif, bei dem Ihr zwar keine Gratisperiode erhaltet, dafür das Abo monatlich kündigen könnt.

Bei beiden Optionen fallen jedoch monatliche Kosten in Höhe von zehn Euro an.

Kroatien vs. Spanien: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im Livestream

MagentaTV zeigt das Spiel außerdem auch im Livestream. Aber auch das ZDF bietet einen an. Diesen könnt Ihr gratis aufrufen.

Kroatien vs. Spanien - EM 2021 Achtelfinale: Die Highlights bei DAZN

Bei DAZN seht Ihr dann eine Stunde nach Abpfiff die Highlights von Kroatien-Spanien.

Von Fußball bis hin zu Kampfsport ist für jeden Sportfan etwas dabei. Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement. Dieses kostet im Moment noch 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro pro Jahr. Der Streamingdienst gibt Euch vorher noch die Chance, DAZN einen Monat lang gratis zu testen.

Kroatien vs. Spanien: EM 2021 Achtelfinale - Voraussichtliche Aufstellungen

Aufseiten der Kroatien fehlen mit Dejan Lovren und Ivan Perisic gleich zwei Schlüsselspieler gegen den dreifachen Europameister. Lovren bekam in der Vorrunde zweimal die Gelbe Karte gezeigt und ist deshalb für das Achtelfinale gesperrt.

Perisic hingegen darf aufgrund eines positiven Coronatests gegen Spanien nicht antreten. Das gab der kroatische Verband am Sonntag bekannt. Der ehemalige Bayern-Spieler würde auch bei einem möglichen Viertelfinale und Halbfinale den Kroaten fehlen.

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Brozovic, Kovacic - Vlasic, Modric, Rebic - B. Petkovic

Livakovic - Juranovic, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Brozovic, Kovacic - Vlasic, Modric, Rebic - B. Petkovic Spanien: Unai Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets - Koke, Pedri - Sarabia, Morata, Gerard

Kroatien vs. Spanien: EM 2021 Achtelfinale heute im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV, Pay-TV und im Livestream könnt Ihr auch bei SPOX im detaillierten Liveticker die Achtelfinalpartie live verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Kroatien vs. Spanien.

EM 2021, Spielplan: Das Achtelfinale im Überblick