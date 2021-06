Kroatien vs. Schottland: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Vize-Weltmeister Kroatien steht unter Zugzwang und muss heute gegen Schottland gewinnen, um das Achtelfinale erreichen zu können. Wie Ihr das Spiel der Gruppe D live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Hol Dir jetzt den Gratis-Probemonat von DAZN und schaue die Highlights von Kroatien gegen Schottland 60 Minuten nach Spielende!

Für den Vize-Weltmeister aus Kroatien lief die Europameisterschaft bisher alles andere als optimal. In den beiden Spielen gegen England und Tschechien konnten die "Feurigen" lediglich einen Punkt sammeln. Wollen sie eine Blamage verhindern, muss im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Schottland ein Sieg her.

Die Kontrahenten von der Insel stehen ähnlich wie die Kroaten vor dem EM-Aus und haben ebenfalls nur einen Punkt auf ihrem Konto. Nachdem beide Mannschaften unter Zugzwang stehen, verspricht die Partie eine spannende zu werden.

Kroatien vs. Schottland - EM 2021 Vorrundenspiel: Uhrzeit, Spielstätte, Ort

Der Anpfiff für das Duell zwischen Kroatien und Schottland erfolgt am heutigen Dienstag (22. Juni) um 21 Uhr im Hampden Park im schottischen Glasgow. Der Großteil der maximal erlaubten 17.160 Zuschauer wird deswegen die schottische Nationalmannschaft anfeuern.

Kroatien vs. Schottland: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Kroatien gegen Schottland ist eine der zehn EM-Begegnungen, die es weder in der ARD noch im ZDF im Free-TV zu sehen gibt. In Deutschland bietet nur MagentaTV das Spiel live und in voller Länge an.

Der kostenpflichtige Anbieter der Telekom bietet zwei Abonnement-Varianten an, wie Ihr auf das und alle anderen EM-Spiele zugreifen könnt. Zum einen gibt es den MagentaTV-Smart-Tarif, mit dem Ihr einerseits eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten akzeptieren müsst, dafür aber die ersten drei Monate gratis bekommt. Nach der Gratisperiode kostet das Abo zehn Euro je Monat.

Die andere Abo-Variante heißt MagentaTV Flex. Auch bei diesem Abo zahlt Ihr pro Monat zehn Euro, müsst Euch jedoch nicht 24 Monate lang binden. Dieser Tarif ist zudem monatlich kündbar.

Kroatien vs. Schottland - EM 2021 Vorrundenspiel: Highlights bei DAZN

Bei DAZN seht Ihr bereits eine Stunde nach Abpfiff die Highlights der Partie Kroatien gegen Schottland. "Das Netflix des Sports" ist das Zuhause zahlreicher Sportarten und besitzt Übertragungsrechte für eine Menge hochklassiger Fußballspiele. Ebenso bietet der Streamingdienst unter anderem auch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Darts, Tennis, Motorsport, Kampfsport oder Handball an.

Vorher der ersten Abo-Zahlung könnt Ihr DAZN einen Monat lang gratis testen. Danach kostet das Abo pro Monat 11,99 Euro und pro Jahr 119,99 Euro. Neue Kunden zahlen ab dem 6. Juli jedoch 14,99 Euro je Monat und 149,99 Euro im Jahr. Für Bestandskunden gilt dies erst ab dem 6. August.

Kroatien vs. Schottland: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Für alle, die kein MagentaTV-Abo haben, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Rote Karten - damit verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Kroatien vs. Schottland.

Kroatien vs. Schottland - EM 2021 Vorrundenspiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modric, Kovacic - Ivanusec, Brozovic, Perisic - B. Petkovic

Schottland: Marshall - Hendry, Hanley, Tierney - O'Donnell, Robertson - McTominay, C. McGregor - McGinn - Adams, Dykes

EM 2021: Gruppe D im Überblick