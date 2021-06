Finnland vs. Russland: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe B spielen Finnland und Russland heute ihr zweites Vorrundenspiel. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Mit dem DAZN-Gratismonat die besten Szenen der Partie Finnland-Russland in Form von Highlights bereits eine Stunde nach Abpfiff sehen!

Finnland vs. Russland - EM 2021 Vorrundenspiel: Uhrzeit, Spielstätte, Ort

Am zweiten Gruppenspieltag stehen sich heute (16. Juni) in der Gruppe B Finnland und Russland in der Gazprom Arena in St. Petersburg gegenüber. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr. Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie leitet als Unparteiischer die Partie.

Die Finnen gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen Russland, nachdem sie ihr erstes EM-Spiel überhaupt gegen Dänemark mit 1:0 gewonnen haben. Die Russen hingegen blieben bei ihrem Auftakt gegen Belgien chancenlos und verloren mit 0:3.

© getty Die Finnen konnten ihr erstes EM-Spiel gegen Dänemark gewinnen.

Finnland vs. Russland: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Finnland gegen Russland zählt nicht zu den 41 Spielen, die es in Deutschland entweder in der ARD oder im ZDF gibt. Wer also die Begegnung live und in voller Länge sehen möchte, wird bei MagentaTV fündig. Der Anbieter der Telekom zeigt nämlich jedes Spiel der EM und zehn davon exklusiv.

Mit dem MagentaTV Smart-Tarif, der eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten mit sich bringt, könnt Ihr die ersten drei Monate MagentaTV gratis nutzen, bevor dann die erste monatliche Zahlung in Höhe von zehn Euro anfällt.

Wer sich jedoch nicht so lange binden und nur die EM verfolgen möchte, kann das mit dem Flex-Tarif von MagentaTV machen. Dieser kostet ebenfalls jeweils zehn Euro pro Monat und ist auch monatlich kündbar.

Finnland vs. Russland - EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

60 Minuten nach dem Abpfiff zeigt DAZN das Spiel in Form von Highlights auf der Plattform. Nicht nur Finnland gegen Russland, sondern auch von allen anderen Spielen seht Ihr die Highlights bei DAZN.

Ebenso gibt es auch Spiele in voller Länge beim Streamingdienst zu sehen. In der kommenden Saison etwa findet Ihr zahlreiche Livestreams zu Spielen aus den europäischen Topligen oder der Champions League.

Fußball ist jedoch bei weitem nicht alles, was "das Netflix des Sports" anbietet. Zum vielfältigen Angebot zählen unter anderem auch die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Radsport, Motorsport oder Kampfsport dazu.

Wer noch nicht Kunde ist, kann das Angebot von DAZN einen Monat lang testen, bevor 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr für das Abonnement fällig werden. Ab dem 6. Juli erhöht sich der Abopreis auf 14,99 Euro je Monat und 149,99 Euro je Jahr. Erst ab dem 6. August betrifft diese Änderung auch die, die bereits Abonnenten sind.

Finnland vs. Russland: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Für alle, die kein MagentaTV-Abonnement haben, bietet SPOX einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Schaut vorbei und verpasst dadurch keine relevanten Geschehnisse.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Gruppe B: Die aktuelle Tabelle