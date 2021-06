Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die Belgier geht es am Montag gegen die Überraschungsmannschaft Finnland um den Gruppensieg in der Gruppe B. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Belgier haben das Ticket fürs Weiterkommen bereits gelöst und können die Partie gehen die Suomi somit entspannt angehen. Wir zeigen Euch die verschiedenen Möglichkeiten das EM Spiel anzusehen.

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Bei der Partie zwischen den Westeuropäern und den Skandinaviern gibt es eine Besonderheit bei der Übertragung im TV. Wir klären für Euch, wo Ihr die Partie sehen könnt.

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Free-TV

Leider könnt Ihr das Aufeinandertreffen heute Abend nicht im Free-TV genießen. Normalerweise zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und das ZDF die Partien der großen Turniere. Doch in diesem Jahr sicherte sich Magenta Sport für ein paar Spiele die Exklusivrechte. Deshalb könnt Ihr Finnland gegen Belgien heute nicht kostenlos sehen.

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV

Dennoch gibt es eine Möglichkeit, die Partie live und in voller Länge zu genießen. Anpfiff des Spiels ist heute um 21.00 Uhr. Für die Übertragung ist Magenta Sport zuständig. Kunden der Telekom empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Wer noch kein Abo abgeschlossen hat, kann ein Abo abschließen bei dem die ersten drei Monate kostenfrei sind. Anschließend müsst Ihr zehn Euro pro Monat bezahlen.

Magenta lässt sich per Receiver oder App am Smart TV ansteuern.

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Livestream

Gleichzeitig zur TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit die Partie im Livestream von Magenta Sport zu sehen. Hier müsst Ihr ebenfalls ein gültiges Abo für den Dienst besitzen. Die oben genannten Konditionen gelten hier ebenfalls.

Die Magenta Sport App ist per Smartphone, Tablet oder Laptop erreichbar.

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Auch SPOX bietet eine Coverage zur Partie zwischen Finnland und Belgien an. Hier verpasst Ihr keine Szene des Spiels und seid fast in Echtzeit am Spielgeschehen dabei.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Finnland vs. Belgien.

Auch die anderen Partien bei der EURO 2021 werden bei uns getickert. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel: Die Voraussichtlichen Aufstellungen

Finnland: Hradecky - Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen - Kamara, Sparv, Lod, Raitala - Pohjanpalo, Pukki Belgien: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Boyata - Meunier, Tielemans, Dendoncker, Carrasco - Hazard E., de Bruyne - Lukaku



Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Tabelle Gruppe B

Bislang schlagen sich die Finnen wirklich souverän in so einer schwierigen Gruppe. Dennoch geht Belgien als klarer Favorit in das letzte Gruppenspiel. Eine Tordifferenz von 5:1 spricht deutlich für den Titelfavoriten. Außenseiter Dänemark ist seit dem Schock um Christian Eriksen kaum noch als ernsthafter Anwärter auf das Achtelfinale einzustufen.

Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 Belgien 2 2 0 0 5:1 +4 6 2 Finnland 2 1 0 1 1:1 0 3 3 Russland 2 1 0 1 1:3 -2 3 4 Dänemark 2 0 0 2 1:3 -2 0

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Ort: St. Petersburg, Russland

St. Petersburg, Russland Datum: 21.6.2021

21.6.2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr TV-Übertragung: Magenta Sport

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Highlights bei DAZN

Ihr habt ein Spiel verpasst oder möchtet Euch erneut die schönsten Szenen und Aufreger der Partie ansehen? Kein Problem, mit DAZN könnt Ihr zu jedem einzelnen EM-Spiel die Highlights bereits 60 Minuten nach Abpfiff genießen.

Doch DAZN hat nicht nur Highlights im Angebot. Der Streaminganbieter gilt als Europas Number One in Sachen Livesport.

Hier gibt es Action aus Champions League, NBA, UFC und vielem Mehr.

Das Angebot könnt Ihr einen ganzen Monat kostenlos testen. Hier geht's zum gratis Probemonat!

Finnland vs. Belgien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Spielplan Gruppe B