EM 2021 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Europameisterschaft beginnt heute der 3. Spieltag der Vorrunde. Im Vergleich zu den Vortagen stehen nur zwei Partien auf dem Programm. Wir zeigen Euch, um welche Spiele es sich handelt und wo Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Bei der Europameisterschaft finden heute bereits die ersten Partien des 3. Vorrunden-Spieltags statt. Gab es in den Vortagen immer drei Spiele pro Tag, sind es am heutigen Sonntag, 20. Juni, nur deren zwei. Diese haben es aber in sich, da weitere Teams den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen werden.

EM 2021 heute live: Spiele und Ansetzungen im Überblick

Heute wird nur in der Gruppe A gespielt. Da es keine Wettbewerbsverzerrung geben soll, bestreiten die vier Teams ihre letzten Gruppenspiel alle um 18 Uhr. In Rom trifft Italien auf Wales, in Baku kommt es zum Duell zwischen der Türkei und der Schweiz.

Fest steht bereits, dass Italien nach zwei Siegen bereits im Achtelfinale steht. Gute Chancen dieses auch zu erreichen hat Wales. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen reicht dazu ein Unentschieden gegen Italien. Die Schweiz (bisher ein Punkt) und die Türkei (noch 0 Punkte) müssen heute beide siegen, um das Achtelfinale noch als einer der vier besten Gruppendritten zu erreichen.

Bei Punktgleichheit zählt zuerst der direkte Vergleich, danach das Torverhältnis und dann die Anzahl der erzielten Tore.

Die Spiele im Überblick:

Datum, Uhrzeit Heim Gast Ort Gruppe 20.6.21, 18 Uhr Schweiz Türkei Baku A 20.6.21, 18 Uhr Italien Wales Rom A

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick

Platz Land Sp. S U N Tore Punkte 1 Italien 2 2 0 0 6:0 6 2 Wales 2 1 1 0 3:1 4 3 Schweiz 2 0 1 1 1:4 1 4 Türkei 2 0 0 2 0:5 0

EM 2021 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die diesjährige EM ist die erste, bei der nicht alle Spiel live im deutschen Free-TV übertragen werden. Die beiden öffentlich rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen lediglich 41 der 51 EM-Spiele live. Alle Spiele könnt Ihr dagegen live bei MagentaTV, dem TV-Angebot der Telekom, live verfolgen.

In den folgenden Abschnitten zeigen wir, wo Ihr die beiden heutigen EM-Spiele live sehen könnt.

EM 2021 heute live: Übertragung im Free-TV

Für die Live-Übertragung im Free-TV von der EM ist heute das ZDF verantwortlich. Dort seht Ihr aber nur eine Partie live - und zwar Italien gegen Wales. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker beginnt um 17.05 Uhr. Gast im Studio ist Martina Voss-Tecklenburg. Kommentieren werden das Spiel Claudia Neumann und Co-Kommentatorin Ariane Hingst.

EM 2021 heute live: Übertragung im Pay-TV

MagentaTV zeigt beide Spiel parallel live - also auch Schweiz gegen die Türkei. Auf MagentaTv könnt Ihr aber nur zugreifen, wenn Ihr ein Abo abgeschlossen habt. Das betrifft sowohl Kunden der Telekom, als auch nicht Telekom-Kunden. Telekom-Kunden müssen das TV-Angebot zu Ihrem laufenden Vertrag (Handy, Internet, Festnetz) zusätzlich buchen. Dann können sie die Spiele der EM beispielsweise über ihren Receiver am heimischen TV sehen.

EM 2021 heute live: Übertragung im Livestream

Das ZDF zeigt die Partie zwischen Italien und Wales auch kostenlosen Livestream. Diesen könnt Ihr auch über die App "ZDFmediathek" auch auf Eurem Handy und Tablet abrufen.

Magenta TV hat beide Spiele auch im Livestream-Angebot. Falls Ihr noch nicht Kunde des IPTV-Service der Telekom seid, müsst Ihr dafür ein Abonnement abschließen. Dieses kostet zehn Euro im Monat, ist aber jeder kündbar. Bei einem Spezialangebot zur EM sind die ersten drei Monate kostenlos, danach werden ebenfalls zehn Euro pro Monat fällig, allerdings bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Hier entlang zu den Livestreams auf Magenta TV.

EM 2021: Die Gruppen im Überblick