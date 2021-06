Am heutigen Freitag ist es soweit: Die EM 2021 öffnet ihre Pforten. Wer das Eröffnungsspiel bestreitet und wo es stattfindet, erfahrt Ihr hier.

Die EM 2021 findet in diesem Jahr erstmals in elf europäischen Städten statt. Während die Halbfinals und das Finale in London stattfinden, wurde für das Eröffnungsspiel ein Ort weiter südlich ausgewählt.

EM 2021: Wo findet das Eröffnungsspiel statt?

Die Rede ist von Rom. Die Hauptstadt Italiens wird Austragungsort des Eröffnungsspiels der ersten pan-europäischen Europameisterschaft sein. Gespielt wird im Stadio Olimpico, wo unter anderem das Finale der WM 1990 stattfand. Seinerzeit schlug Deutschland unter Teamchef Franz Beckenbauer und mit Kapitän Lothar Matthäus Argentinien, das mit Weltstar Diego Maradona angetreten war.

2021 nun ist das Stadio Olimpico im Fokus der europäischen Fußballwelt, wenn heute Abend die EM 2021 (ab 21 Uhr im Liveticker) eröffnet wird. Dann trifft die Türkei auf Gastgeber Italien.

Freilich wurden im geschichtsträchtigen Stadion von Rom noch diverse andere Großveranstaltungen ausgetragen, darunter natürlich die Olympischen Spiele 1960 sowie die Fußball-Europameisterschaften 1968 und 1980. Darüber hinaus fanden in der Heimstätte der AS Rom und Lazio Rom zwei Finals des Landesmeisterpokals sowie zwei der Champions League statt. Zuletzt schlug dort Pep Guardiolas FC Barcelona Manchester United im Jahr 2009.

© getty Im Stadio Olimpico von Rom findet das EM-Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien statt.

Stadio Olimpico: Die wichtigsten Fakten

Eröffnung: 1932

1932 Kapazität gesamt: 72.698 Zuschauer

72.698 Zuschauer Kapazität EM 2021: 18.000 bis 23.760 Zuschauer

18.000 bis 23.760 Zuschauer EM-Spiele 2021: Türkei - Italien, Italien - Schweiz, Italien - Wales, Viertelfinale

EM 2021: Eröffnungsspiel im TV und Livestream sehen

Wer am heutigen Freitag nicht in Rom zugegen ist, kann sich das Spiel natürlich auch von daheim im TV oder per Livestream anschauen. In Deutschland überträgt Das Erste das Eröffnungsspiel der EM 2021 zwischen Türkei und Italien live im Free-TV. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Ebenso wird das Spiel von MagentaTV - sogar in 4K-Qualität - übertragen. Das IPTV-Angebot der deutschen Telekom kostet Kunden 10 Euro im Monat und ist für Neukunden die ersten drei Monate gratis.

Zudem bietet Das Erste einen Livestream auf sportschau.de an, der auch über die diversen Sportschau Apps für Smartphone, Tablet und Smart-TV abgerufen werden kann.

Gleiches gilt für MagentaTV, das seine Übertragungen ebenfalls als Stream über die MagentaTV App anbietet. Auch dieser Service ist kostenpflichtig.

EM-Stadien: So viele Fans sind jeweils erlaubt © getty 1/14 Die um ein Jahr verschobene EM steht kurz bevor, Deutschland bekommt es in der Gruppenphase mit Frankreich und Portugal zu tun. Immerhin spielt die DFB-Elf anfangs in München. Wo sonst noch gekickt wird und wie viele Zuschauer erlaubt sind, zeigt SPOX. © getty 2/14 Allianz Arena (München, geplante Auslastung: 14.000 Zuschauer = 20 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/14 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, geplante Auslastung: 13.875-18.315 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/14 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, 13.750-18.150 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/14 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer): Die vier in Dublin geplanten EM-Spiele werden nach St. Petersburg und London verlegt. © imago images 6/14 Estadio La Cartuja (Sevilla/Spanien, 14.400-19.000 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/14 Hampden Park (Glasgow/Schottland, 13.000-17.160 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/14 Stadio Olimpico (Rom/Italien, 18.000-23.760 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/14 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, 34.000 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/14 Parken (Kopenhagen/Dänemark, 9.500-12.540 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/14 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, 56.000 Zuschauer = 100 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. Die maximale Auslastung des Stadions soll mit strikten Einlassbeschränkungen sichergestellt werden. © getty 12/14 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer): Die vier in Bilbao geplanten Partien werden nach Sevilla verlegt. © getty 13/14 Wembley (London/England: 22.500 Zuschauer = 25 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinals, Finale: Für die 3 Gruppenspiele und das Achtelfinale wurde eine Auslastung von mindestens 25 Prozent bestätigt. © getty 14/14 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, 34.500 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

EM 2021: Highlights des Eröffnungsspiels auf DAZN

Wer am Freitagabend keine Zeit hat, sich das Spiel der Türkei gegen Italien live anzuschauen, ist bei DAZN gut aufgehoben. Der Streamingservice hat sich nämlich die Highlight-Rechte an allen 51 EM-Spielen gesichert. Die Zusammenfassungen der Spiele sind dort jeweils eine Stunde nach Abpfiff auf Abruf zu verfolgen.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich jetzt einen Gratismonat sichern und so die EM-Highlights immer griffbereit waren. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat beziehungsweise 119,99 Euro im Jahresabo und bietet Livespiele aus der Bundesliga, Champions League, Nations League und der WM-Qualifikation für 2022.

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Wie bei der vergangenen Europameisterschaft 2016 nehmen auch in diesem Jahr 24 Nationen teil. Das DFB-Team kämpft dabei in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal und Ungarn ums Weiterkommen.