EM 2021 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Heute ist Sonntag, der 13. Juni, und damit der dritte Tag der EM 2021. Welche Spiele heute anstehen und wo Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt die Highlights aller EM-Spiele 60 Minuten nach Abpfiff sehen? Sichert euch den kostenlosen Probemonat auf DAZN und seht schon heute die englische und niederländische Nationalmannschaft in Aktion!

EM 2021 heute live: Spiele und Ansetzungen

Wie am gestrigen Samstag wird heute um 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr jeweils ein Vorrundenspiel der EM 2021 ausgetragen. Mit dem Topduell der Gruppe D, England vs. Kroatien in London, beginnt der Spieltag, danach folgen die Partien Österreich vs. Nordmazedonien in Bukarest und Niederlande vs. Ukraine in Amsterdam aus Gruppe C.

© getty Der niederländische Torjäger Wout Weghorst ist aus der Bundesliga bekannt.

EM 2021 heute live: Übertragungen im TV und Livestream

Wer sich heute das ganze EM-Spektakel anschauen möchte, muss nicht einmal den Sender wechseln. Die ARD zeigt heute alle drei Spiele der Europameisterschaft live und in voller Länge im Free-TV sowie im Livestream. Den Tag über werdet Ihr dort folgende Crew sehen:

Moderator: Alexander Bommes

Expertin: Almuth Schult

Experte: Kevin-Prince Boateng

Experte: Stefan Kuntz

Alternativ könnt Ihr alle 51 Spiele der EM - 41 laufen im Free-TV - auch mit Magenta TV verfolgen. Das Abonnement kostet 10 Euro im Monat, mit dem Spezialangebot zur EM könnt Ihr jedoch die ersten drei Monate kostenlos erhalten bei Abschluss eines Abos. Hier entlang zu den Livestreams auf Magenta TV.

Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung Spielort Übertragung Highlights D So., 13. Juni 15 Uhr England - Kroatien London ARD DAZN C So., 13. Juni 18 Uhr Österreich - Nordmazedonien Bukarest ARD DAZN C So., 13. Juni 21 Uhr Niederlande - Ukraine Amsterdam ARD DAZN

EM 2021: Die Highlights eine Stunde nach Abpfiff auf DAZN

Wer die Livebilder nicht sehen kann oder verpasst hat, muss keineswegs im Dunkeln bleiben. DAZN hat die Highlights aller EM-Spiele schon 60 Minuten nach Abpfiff verfügbar auf der Plattform.

Neben Spitzenfußball aus vier der fünf europäischen Topligen sowie der Europa League und Champions League findet Ihr auf DAZN auch UFC, Boxen, WWE, US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL) sowie Tennis, Wintersport, Radsport, Motorsport, Darts, Beachvolleyball, Handball, Basketball und noch vieles mehr!

Das monatliche Abonnement dort kostet noch 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für ein ganzes Jahr. Am 6. Juli steigen aufgrund des konstant wachsenden Programms auch die Preise. Dann wird jedoch genau wie jetzt gelten: Das gesamte Programm erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

EM 2021: Alle Spiele heute im Liveticker

Liveticker: England vs. Kroatien

Liveticker: Österreich vs. Nordmazedonien

Liveticker: Niederlande vs. Ukraine

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Trotz der Finalteilnahme Kroatiens bei der EM 2016 ist England der klare Favorit in der insgesamt starken Gruppen D.