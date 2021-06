EM 2021 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Die paneuropäische Europameisterschaft hat so richtig Fahrt aufgenommen und auch am heutigen Montag stehen wieder einige Partien bevor. Wir zeigen Euch, welche Ansetzungen heute dran sind und wie Ihr die Vorrundenspiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Heute ist die vorletzte Runde des 1. Spieltags bei der EM 2021 an der Reihe. Es geht zur Sache in der Gruppe D und in der Gruppe E.

EM 2021 heute live: Spiele und Ansetzungen im Überblick

Zum Start des heutigen Tages empfängt Schottland zuhause in Glasgow die Tschechische Republik um 15 Uhr. In der russischen Metropole St. Petersburg startet Bundesliga-Rekordschütze Robert Lewandowski mit seinen Polen gegen die Slowakei ins Turnier.

Und auf der iberischen Halbinsel empfangen die Spanier zudem die Schweden in Sevilla.

Datum, Uhrzeit Heim Gast Ort Gruppe 14.6.21, 15.00 Uhr Schottland Tschechien Glasgow D 14.6.21. 18.00 Uhr Polen Slowakei St. Petersburg E 14.6.21 21.00 Uhr Spanien Schweden Sevilla E

EM 2021 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungslage am heutigen Montag ist nicht ganz durchsichtig, denn die drei heutigen Partien werden bei drei verschiedenen Anbietern gezeigt.

EM 2021 heute live: Übertragung im Free-TV

Die Fans der Mannschaften aus Gruppe E haben Glück, denn beide Partien werden heute im Free-TV zu sehen sein. Das Match der Polen in St. Petersburg gegen die Slowakei überträgt die ARD live und in voller Länge. Zuvor überträgt das Erste die Partie zwischen Schottland und Tschechien nicht live und zeigt ab 16.10 Uhr eine Zusammenfassung aus Glasgow. Als Moderator fungiert hier Eik Galley.

Das Spiel am Abend wird im Free-TV beim ZDF zu sehen sein. Los geht's um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, ehe um 21 Uhr Oliver Schmidt das Spiel am Mikrofon aus Sevilla begleitet.

EM 2021 heute live: Übertragung im Livestream

Die ARD und das ZDF bieten parallel zur Übertragung im TV einen kostenlosen Livestream fürs Smartphone, Tablet oder den Laptop an. Auch hier könnt Ihr zu den genannten Zeiten das Spiel verfolgen.

Die dritte Möglichkeit die Auftaktspiele live zu sehen, ist Magenta Sport. Der Übertragungsdienst der Deutschen Telekom zeigt alle Partien der EM 2021 live und in voller Länge. Hierfür benötigt Ihr ein Abonnement, dieses liegt 9,95 Euro im Jahresabo. Personen, die bereits Telekom-Kunde sind, zahlen 4,95 Euro.

Das Match zwischen Schottland und Tschechien wird heute exklusiv bei Magenta Sport gezeigt. Hier besteht das EM Team aus Johannes B. Kerner, Michael Ballack und Wolff Fuss.

EM 2021 heute live: Spanien will erfolgreich starten - Busquets fehlt

Die Spanier müssen auf Routinier Sergio Busquets verzichten, der sich mit Covid-19 infizierte und für mehrere Tage in Isolation muss. Dennoch wollen die Spanier ihr komplettes Potenzial gegen Schweden ausschöpfen.

Mit dem 6:0 gegen Deutschland in der Nations League setzte man ein dickes Ausrufezeichen in Richtung EM, doch dieses Ergebnis war eher eine Eintagsfliege. Den Spaniern fiel es zuletzt sehr schwer, Tore zu schießen. Wenn man das 6:0 gegen die Jungs von Jogi Löw streicht, gelangen den Iberern in den letzten elf Partien lediglich 14 Treffer.

Darunter war auch das torlose Remis gegen Portugal im letzten Freundschaftsspiel vor der EM.

EM 2021 heute live: Highlights auf DAZN

Bereits 60 Minuten nach Abpfiff findet Ihr zu jeder Partie die ausführlichen Highlights auf DAZN.

In der kommenden Saison wird auch ein Großteil der Champions League exklusiv beim Streaminganbieter zu sehen sein. Ihr könnt das Angebot einen ganzen Monat kostenlos testen und dann entscheiden ob Ihr weitermachen möchtet.

EM 2021: Stadien im Überblick

Die EM wird in elf verschiedenen Stadien gespielt, die allesamt mindestens vier Partien ausrichten werden. In Deutschland wird in der Münchner Allianz Arena gespielt.

Die beiden Halbfinals sowie das Finale sind im berühmten Wembley Stadium in London angesetzt. Dort finden mit acht Spielen auch die meisten an einem Ort statt.