Der öffentlich-rechtliche Rundfunk begleitet die Europameisterschaft 2021 im TV. Dabei haben die einzelnen Sender verschiedene Experten. Bei der ARD ist Almuth Schult in diesem Jahr mit dabei. Wir stellen sie Euch vor.

Die ARD und das ZDF haben bei der EM 2021 insgesamt 41 der 51 Partien im Programm. Dabei haben die beiden Sender zahlreiche Experten mit dabei, die die Spiele analysieren.

Das Erste hat mehrere prominente Namen am Mikrofon. Bastian Schweinsteiger, Kevin-Prince Boateng, Stefan Kuntz und Almuth Schult bringen den Fußballfans die Spiele näher und geben Einblicke in die Taktik der Mannschaften.

Alle vier sind ehemalige bzw. aktuelle Fußballprofis. Wir stellen Euch die Frau in der Runde im Folgenden genauer vor.

EM 2021, Experten: Wer ist Almuth Schult?

Almuth Schult ist die aktuelle deutsche Nationaltorhüterin. Die 30-Jährige steht derzeit beim VfL Wolfsburg in der Frauenfußball-Bundesliga unter Vertrag.

Für die deutsche Nationalmannschaft stand sie bislang 64 Mal zwischen den Pfosten. Die Torhüterin hatte nach der WM 2019 eine Babypause eingelegt, weshalb ihr letztes Länderspiel aus dem Jahr 2019 datiert.

In 2020 brachte sie Zwillinge zur Welt und arbeitete im Anschluss an ihrer Rückkehr. Im Februar 2021 gab sie in einem Testspiel ihr Comeback.

"Almuth Schult ist nicht nur eine außergewöhnliche Sportlerin, die auf Vereinsebene alle möglichen Titel gewinnen konnte, sondern sie ist vor allem eine tolle Persönlichkeit. Sie hat sich nie verstellt, spricht gerne auch mal Klartext und ist als Expertin ein absoluter Gewinn für uns", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky über Schult.

EM 2021, Experten - Almuth Schult im Steckbrief

Geburtstag 09.02.1991 Geburtsort Dannenberg (Elbe) Nation Deutschland Größe 1,80 m Gewicht 71 kg

© getty Almuth Schult steht für den VfL Wolfsburg zwischen den Pfosten.

EM 2021, Experten - Almuth Schult: Karriere

Almuth Schult begann das Fußballspielen in der Nähe ihrer Heimat beim FC SG Gartow in Niedersachsen. Im Alter von 16 Jahren wechselte sie zum Hamburger SV.

Nach nur einem Jahr und einem Umzug nach Sachsen-Anhalt lief sie von 2008 bis 2011 in der Regionalliga für den Magdeburger FFC auf. In dieser Zeit machte sie auch ihr Abitur.

Ein Jahr später erfolgte dann der Wechsel zum SC 07 Bad Neuenahr. Damit spielte sich zudem in den Dunstkreis der Nationalmannschaft. Bei der WM 2011 stand sie bereits im Kader ohne ein einziges Länderspiel absolviert zu haben. Ihr Debüt gab sie im Februar 2012 gegen die Türkei.

Nach zwei Spielzeiten musste der Verein Insolvenz anmelden. Infolgedessen kündigte sie ihren Vertrag im April 2013 und ging zum VfL Wolfsburg. Dort steht sie immer noch unter Vertrag.

Ab 2015 war sie zudem nach dem Rücktritt von Nadine Angerer Stammtorhüterin des DFB-Teams. Mit der deutschen Mannschaft holte sie bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 die Goldmedaille.

EM 2021, Experten - Almuth Schult: Erfolge

Olympiasieg: 2016

Europameisterin: 2013

Champions League: 2014

Deutsche Meisterschaft: 2014, 2017, 2018, 2019, 2020

DFB-Pokal: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

