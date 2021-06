Die deutsche Nationalmannschaft steigt am 15. Juni in die EM 2021 ein. Nicht mit dabei ist Jerome Boateng. Warum der Weltmeister von 2014 fehlt, erklärt Euch SPOX.

Jerome Boateng gehört nicht zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021. Das ist das Ergebnis der Kadernominierung von Jogi Löw, die seit 1. Juni offiziell ist.

EM 2021: Darum fehlt Jerome Boateng im DFB-Kader

Der Abwehrspieler, der den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen wird, gehörte besonders bei der WM 2014 zu den absoluten Leistungsträgern von Weltmeister Deutschland. Doch in den vergangenen Jahren hatte Jerome Boateng auch aufgrund zahlreicher Verletzungen immer mal wieder schwächere Phasen.

Nachdem das DFB-Team sang- und klanglos bei der WM 2018 in Russland in der Vorrunde gescheitert war und anschließend auch bei den weiteren Spielen alles andere als gut aussah, zog Bundestrainer Jogi Löw die Reißleine und sortierte gleich drei namhafte Profis aus.

Neben Boateng mussten auch Mats Hummels und Thomas Müller ab März 2019 auf Einladungen zur Nationalelf verzichten.

Seither allerdings ist einiges passiert. Alle drei fanden zuletzt wieder zur Topform zurück und überzeugten bei ihren Vereinen BVB und FC Bayern. Während Hummels in der abgelaufenen Saison mit Dortmund den DFB-Pokal gewann, holten Boateng und Müller sieben Titel unter Trainer Hansi Flick, darunter auch die Champions League 2020.

© getty Jerome Boateng wird nicht an der EM 2021 teilnehmen.

DFB-Team: Jogi Löw erklärt Rücktritt nach EM 2021

Derweil erklärte Jogi Löw seinen Rücktritt nach der anstehenden EM 2021 und verwarf seine Pläne, den Neuaufbau für die Zukunft voranzutreiben.

Mit Spannung wurde daher die Nominierung des EM-Kaders erwartet. Dabei ergab es sich dann, dass sowohl Hummels als auch Müller zurückgeholt wurden und mit zur EM fahren werden. Boateng hingegen bleibt außen vor.

Eine genaue Begründung gab Löw für diese Nichtnominierung nicht ab, vielmehr lobte er die Rückkehrer, die er nominierte. "Logischerweise haben wir uns auch über Jerome Gedanken gemacht. Ich denke mit dem allergrößten Respekt über ihn", hatte Löw lediglich wissen lassen.

Löw fuhr fort: "Wir haben Spieler in der Abwehr, die in der letzten Zeit gute Leistungen gezeigt haben und deshalb haben wir uns entschieden, Mats Hummels zu holen." Boateng sei jedoch "eine großartige Persönlichkeit und ein großartiger Spieler über viele Jahre. Er hat für Deutschland extrem viel geleistet und ist Weltmeister geworden", bemerkte Löw.

Wenig später sickerte allerdings durch, dass Boateng sehr enttäuscht darüber sei, dass ihm Löw auch persönlich keine Erklärung für die Nichtnominierung gegeben hatte.

Jerome Boateng: Zukunft weiter offen

Wie es mit Jerome Boateng weitergeht, ist derweil noch offen. Es war zuletzt von Interesse aus Italien die Rede, jedoch hat Boateng nach Informationen von SPOX und Goal noch immer hohe sportliche Ansprüche und wolle möglichst zu einem Klub wechseln, der in der Champions League aktiv ist. Die kolportieren Klubs Lazio und AS Rom erfüllen dieses Kriterium jedenfalls nicht.

EM 2021: Kader des DFB-Teams

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Bernd Leno FC Arsenal 12 Manuel Neuer FC Bayern München 1 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 22 Abwehr Matthias Ginter Borussia M'Gladbach 4 Robin Gosens Atalanta Bergamo 20 Christian Günther SC Freiburg 26 Marcel Halstenberg RB Leipzig 3 Mats Hummels Borussia Dortmund 5 Lukas Klostermann RB Leipzig 16 Robin Koch Leeds United 24 Antonio Rüdiger FC Chelsea 2 Niklas Süle FC Bayern München 15 Mittelfeld Emre Can Borussia Dortmund 23 Leon Goretzka FC Bayern München 18 Ilkay Gündogan Manchester City 21 Kai Havertz FC Chelsea 7 Jonas Hofmann Borussia M'Gladbach 13 Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Toni Kroos Real Madrid 8 Florian Neuhaus Borussia M'Gladbach 17 Angriff Serge Gnabry FC Bayern München 10 Thomas Müller FC Bayern München 25 Jamal Musiala FC Bayern München 14 Timo Werner FC Chelsea 11 Leroy Sane FC Bayern München 19 Kevin Volland AS Monaco 9

EM 2021: Der Spielplan des DFB-Teams

Ohne Jerome Boateng steigt Deutschland am 15. Juni in den Spielbetrieb der EM ein. Da die Gruppen mehr oder minder nach Alphabet ins Turnier starten, ist Gruppe F erst am ersten Dienstag des Turniers an der Reihe.

Dann trifft Deutschland auf Weltmeister Frankreich. Weiter geht es am Samstag, den 19. Juni, gegen Portugal. Und auf Ungarn trifft "Die Mannschaft" zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwoch, den 23. Juni. Alle drei Partien finden in München statt.

Spieltag Datum Uhrzeit Begegnung TV-Übertragung 1. Dienstag, 15. Juni 21 Uhr Frankreich - Deutschland ZDF, MagentaTV 2. Samstag, 19. Juni 18 Uhr Portugal - Deutschland Das Erste, MagentaTV 3. Mittwoch, 23. Juni 21 Uhr Deutschland - Ungarn ZDF, MagentaTV

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Wie bei der vergangenen Europameisterschaft 2016 nehmen auch in diesem Jahr 24 Nationen teil. Das DFB-Team kämpft dabei in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal und Ungarn ums Weiterkommen.