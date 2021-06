EM 2021: Achtelfinal-Spielplan, TV-Übertragung, DFB-Gegner

Wann geht es bei der EM 2021 los mit dem Achtelfinale, auf wen trifft das DFB-Team und wer überträgt die Partien live im TV und Livestream? Wir beantworten Euch all diese Fragen.

Die EM-Gruppenphase ist zu Ende und die 16 Achtelfinalisten stehen fest. Von nun an bedeutet eine Niederlage das Ausscheiden aus dem Turnier.

EM 2021: Wann ist das Achtelfinale?

Das EM-Achtelfinale streckt sich über vier Tage, genauer gesagt in der Zeit vom 26.06.2021 bis zum 29.06.2021. Die besten Mannschaften der Vorrunde kommen weiter: Die Sieger der jeweiligen Gruppen, die Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritten. In diesem Zeitraum steigen jeweils zwei Spiele täglich. Das erste beginnt um 18 Uhr, das zweite um 21 Uhr.

Es wird in acht verschiedenen Ländern gespielt. Die Fußball Arena in München ist nur noch im Viertelfinale als Spielort dabei. Im Falle eines Weiterkommens müssten die Jungs von Jogi Löw also aus Herzogenaurach zunächst ins Ausland reisen.

EM 2021: Der Achtelfinal-Spielplan im Überblick

Und so sieht der Spielplan fürs Achtelfinale aus. Die DFB-Elf trifft auf England.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort 26.06.2021 18:00 Wales Dänemark Amsterdam 26.06.2021 21:00 Italien Österreich London 27.06.2021 18:00 Niederlande Tschechien Budapest 27.06.2021 21:00 Belgien Portugal Bilbao 28.06.2021 18:00 Kroatien Spanien Kopenhagen 28.06.2021 21:00 Frankreich Schweiz Bukarest 29.06.2021 18:00 England Deutschland London 29.06.2021 21:00 Schweden Ukraine Glasgow

EM 2021: Die K.o-Phase live im TV und Livestream

Ab dem Achtelfinale seht Ihr jedes Spiel im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Die Spiele dabei übertragen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD jeweils live und in voller Länge.

EM 2021: Auf wen könnte das DFB-Team im Viertelfinale treffen?

Im Falle eines deutschen Sieges im Achtelfinale gegen England würde das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf den Sieger der Achtelfinalpartie zwischen Schweden und der Ukraine treffen.

EM 2021: Der Viertelfinal-Spielplan im Überblick

Im weiteren Verlauf des Turniers geht es wiederum in andere Städte. Zunächst steht das Viertelfinale an. Hier werden innerhalb von zwei Tagen die vier Halbfinalisten ermittelt, am 02.07 und 03.07. Dann ist auch die Münchner Allianz Arena wieder Austragungsstätte. Hier steigt am Freitag den 3. Juli um 18 Uhr das dritte Viertelfinale.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort 02.07.2021 18:00 Sieger AF 6 Sieger AF 5 St. Petersburg 02.07.2021 21:00 Sieger AF 4 Sieger AF 2 Baku 03.07.2021 18:00 Sieger AF 3 Sieger AF 1 München 03.07.2021 21:00 Sieger AF 8 Sieger AF 7 Rom

EM 2021: Der Halbfinal-Spielplan im Überblick

Im Halbfinale kämpfen die letzten vier übrigen Nationen um den Einzug ins Endspiel. Zum Vorteil aller Beteiligten ist der Spielort London. Beide Halbfinals steigen im legendären Wembley Stadium, ebenso das Finale. Somit gibt es keine Reisestrapazen für die Halbfinalisten.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort 06.07.2021 21:00 Sieger VF 1 Sieger VF 2 London 07.07.2021 21:00 Sieger VF 3 Sieger VF4 London

Das Finale steigt dann am 11. Juli um 21.00 Uhr und wird im sommerlichen Nachthimmel von London angestoßen.

