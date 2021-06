Robin Gosens wird zum DFB-Matchwinner gegen Portugal: Nur Cristiano Ronaldo versagte ihm die Krönung

Robin Gosens machte im zweiten deutschen EM-Gruppenspiel gegen Portugal das bis dato beste Spiel seiner Karriere. Zwei Vorlagen und ein Tor steuerte der Außenverteidiger zum 4:2-Sieg der DFB-Elf bei. Nicht schlecht für jemanden, der einst an einer Tankstelle jobbte und nun auch dank Joachim Löws Sturheit der unwahrscheinliche neue Held einer ganzen Fußball-Nation ist. Dass sein perfekter Abend keine endgültige Krönung erhielt, lag aber ausgerechnet an Cristiano Ronaldo.

So richtig verbindet Robin Gosens und Cristiano Ronaldo eigentlich nichts. Der eine galt schon in Jugendjahren bei Sporting in Lissabon als eines der größten Versprechen im Weltfußball, was er dann in den folgenden Jahren seiner Karriere sogar einlöste und von Titel zu Titel, von Rekord zu Rekord eilte.

Der andere jobbte mit 17 für 8,50 Euro die Stunde an einer Tankstelle, fiel durchs Probetraining bei Borussia Dortmund, sah nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen, spielte in der Niederrheinliga für den VfL Rhede und kam ab und an mit Restalkohol zu Treffpunkten seiner A-Jugend-Spiele.

Es ist also sehr außergewöhnlich, dass sich diese beiden so unterschiedlichen Fußballer seit 2018 regelmäßig in der Serie A begegnen - nämlich immer dann, wenn Ronaldo mit Juventus Turin auf Gosens mit Atalanta Bergamo trifft. Aber selbst dann schwebt über etwaigen Begegnungen der Hauch einer Zweiklassengesellschaft unter Profis.

So erzählte Gosens beispielsweise in seiner jüngst erschienen Biographie eine Geschichte über einen missglückten Trikottausch mit dem Juve-Superstar am Rande eines Pokalspiels im Jahr 2019. "Cristiano, can I maybe have your Jersey?", habe er gefragt und der Portugiese? Der habe nicht mal hochgeschaut, sondern beim Weiterlaufen nur "No!" gesagt. "Ich war mal eben von der Platte rasiert worden, fühlte mich winzig klein mit Hut", kommentierte Gosen die Szene von damals.

EM 2021: Gosens "rasiert" Cristiano Ronaldo "von der Platte"

Gleiches hätte nun - zwei Jahre später - auch Ronaldo selbst sagen können. Nichts vom "Hut" und schon gar nicht "winzig klein" - über derartiges Vokabular verfügt der 36-Jährige wohl gar nicht -, aber: Der Superstar war - um es mit den Worten von Gosens zu formulieren - mit seinen Portugiesen im zweiten EM-Gruppenspiel "mal eben von der Platte rasiert worden".

Mit 4:2 schlug Deutschland den Titelverteidiger. Und obwohl Ronaldo ein Tor selbst erzielt und noch eines vorbereitet hatte, gehörten die Schlagzeilen am Ende eines denkwürdigen Spiels ausgerechnet dem Spieler, den Ronaldo einst nicht mal hatte anschauen wollen, als dieser nach einem Trikot eines seiner Idole fragte.

Gosens erlebte einen "affengeilen" Abend gegen Portugal, wie er selbst sagte. Er habe das schon am Vorabend der wegweisenden Partie gespürt, weil Bundestrainer Joachim Löw der Mannschaft beim Abschlusstraining "ordentlich eingeheizt" habe.

Was auch immer "Anheizer" Löw gesagt hatte, seine Worte fielen besonders bei Gosens auf fruchtbaren Boden. Er wurde zu Löws heimlichem Schlüsselspieler, zum personifizierten taktischen Kniff gegen Ronaldo und die Selecao.

Einzelkritiken: Kroos überzeugt mit Pressing – ein BVB-Star enttäuscht © getty 1/32 Mit einer zeitweise starken Mannschaftsleistung hat die DFB-Elf Portugal um Cristiano Ronaldo mit 4:2 geschlagen und wirkte dabei gerade offensiv wie ausgewechselt. Ein DFB-Star machte das Spiel seines Lebens. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 PORTUGAL – RUI PATRICIO: Der portugiesische Keeper wurde immer wieder gefordert. Bei den Gegentoren war er chancenlos. Patricios Abschläge hatten Luft nach oben. Note: 4. © getty 3/32 NELSON SEMEDO: Auf seiner rechten Seite hatte er große Probleme mit Gosens. Bei den Verlagerungen stand er oft zu weit innen und ließ Gosens somit zu viel Platz. Er hatte zahlreiche Ballverluste. Note: 5,5. © getty 4/32 PEPE: Wie gewohnt sehr abgezockt und stark im Zweikampf (mehr als 80 Prozent gewonnen). Ließ es sich nicht nehmen, auch mit in die Offensive zu gehen (44.). Dafür hatte der 38-Jährige Schwächen im Spielaufbau. Note: 3,5. © getty 5/32 RUBEN DIAS: Der Premier-League-Spieler der Saison erwischte nicht seinen besten Tag. Dias ließ sich zu leicht abkochen. Er hatte die Chance auf das 2:0, unglücklich war auch sein Eigentor. Ließ Havertz beim 1:3 laufen. Note: 5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Der Dortmunder hatte erhebliche Probleme mit dem aufgerückten Kimmich. Immer wieder hatte er Stellungsfehler, zudem traf er ins eigene Tor. Offensiv mit guten Pässen. Note: 4,5. © getty 7/32 WILLIAM CARVALHO: Der Sechser eroberte viele Bälle, verlor dafür etliche Zweikämpfe. Sein missglückter Kopfball auf Havertz ermöglichte eine Chance (40.). Er verschleppte im Spielaufbau zu oft das Tempo. Note: 4. © getty 8/32 DANILO PEREIRA: Wie sein Nebenmann eroberte er zwar viele Bälle, hatte dafür seine Schwächen in der Zweikampfführung im Spielaufbau. Ließ Kimmich zu viel Platz vor dessen Vorlage. Note: 4. © getty 9/32 BRUNO FERNANDES: In der Offensive hatte er mehrere gute Momente, auch seine Standards waren teilweise gefährlich. Er verlor allerdings jeden seiner Zweikämpfe und hatte etliche Ballverluste. Note: 4,5. © getty 10/32 BERNARDO SILVA: Wie schon gegen Ungarn zeigte er nicht die beste Leistung. Er leistete sich viele Fehlpässe (5 Ballverluste). Dafür leitete er den Konter vor Ronaldos Tor ein. Note: 4,5. © getty 11/32 DIOGO JOTA: Mit Kimmich hatte er wie Guerreiro seine Probleme. Jota war nur wenig am Ball. Wenn er jedoch in Aktion trat, wurde es brandgefährlich. Bereite Ronaldos Tor vor und knipste selbst. Note: 3. © getty 12/32 CRISTIANO RONALDO: Der Superstar führte die meisten Zweikämpfe (13), davon gewann er 75 Prozent. Er kam oft tief, um sich die Bälle zu holen. Überragend war, als er sein Tor selbst mit einleitete. Zudem mit der Vorlage auf Jota. Note: 2. © getty 13/32 RENATO SANCHES (46.): Der Ex-Bayern-Profi kam nach dem Seitenwechsel und sollte die rechte Seite stabilisieren, was ihm nur mäßig gelang. Rückte wenig später in die Mitte und blühte dort auf. Sanches traf den Pfosten (79.). Note: 3. © getty 14/32 RAFA SILVA (58.): Bei seiner ersten Aktion ließ er Gosens vor dessen Treffer laufen (60.). Silva war nur wenig ins Spiel eingebunden und konnte somit kaum Akzente zeigen. Note: 4,5. © imago images 15/32 JOAO MOUTINHO (63.): Der 34-jährige Routinier ersetzte Fernandes. Er forderte zwar oft den Ball, blieb aber blass. Seine Standards waren dafür oft gefährlich. Note: 4. © imago images 16/32 ANDRE SILVA (83.): Der SGE-Stürmer sollte nochmal für Dampf sorgen, hatte aber kaum den Ball. Keine Bewertung. © getty 17/32 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Beim 0:1 und auch 2:4 machtlos, sonst gar nicht gefordert, weil Sanches' Kracher an den Pfosten klatschte. Note: 3,5. © getty 18/32 MATTHIAS GINTER: Schon zu Beginn mit guten Aktionen in der Offensive. Seine Flanke vor Gosens' Abseitstor war herausragend, sein Zusammenspiel mit Kimmich und teilweise Müller immer besser. Hatte die zweitmeisten Ballaktionen. Note: 2. © getty 19/32 MATS HUMMELS: Der Abwehrchef verteidigte nahezu alles im Tandem mit Nebenmann Rüdiger weg, was von Portugal kam. Souverän, passsicher und stabil im Luftzweikampf. Eine abgeklärte Vorstellung. Note: 3. © getty 20/32 ANTONIO RÜDIGER: Wirkte etwas wackeliger als Hummels, leistete sich außerdem einen leichtsinnigen Ballverlust in der eigenen Hälfte. Dafür sehr sicher im Kopfballspiel. Klärte einmal in höchster Not gegen Jota. Note: 3. © getty 21/32 JOSHUA KIMMICH: Spulte ein unglaubliches Pensum ab. Sensationell seine Verlagerung auf Gosens vor dem 1:1. Urheber des 2:1 durch seine scharfe Hereingabe. Auch an der herrlichen Kombination vor dem 3:1 beteiligt. Note: 1,5. © imago images 22/32 ILKAY GÜNDOGAN: Vor dem 0:1 zu weit weg und keine Hilfe in der Konterabsicherung. Danach stark verbessert, mit guter Arbeits- und Raumaufteilung mit Kroos. 97 Prozent seiner Pässe in der gegnerischen Hälfte kamen an. Note: 2,5. © getty 23/32 TONI KROOS: Wie gewohnt mit den meisten Ballaktionen und mit immensem Einsatz gerade im Gegenpressing, das mit ihm und Gündogan gut funktionierte. Ein solider Auftritt im besten Sinne. Ausbaufähig sind seine Flanken (0 von 4 angekommen). Note: 3. © getty 24/32 ROBIN GOSENS: Das Spiel seines Lebens! War mutig, bissig, laufstark, hochmotiviert. Sein herrliches 1:0 zählte nicht, dann bereitete er den Ausgleich und auch das 3:1 traumhaft vor. Krönte eine perfekte Leistung mit dem 4:1. Mehr geht nicht! Note: 1. © getty 25/32 KAI HAVERTZ: Blühte geradezu auf, nachdem er sich zunächst beim 0:1 von Ronaldo mitziehen ließ und Jota völlig frei ließ. Sowohl am Ausgleich als auch am 2:1 beteiligt, das 3:1 machte er selbst nach traumhaftem Angriff. Note: 1,5. © getty 26/32 THOMAS MÜLLER: Der Müller-Effekt blieb lange aus. Sein Einsatz stimmte natürlich, aber er war in seinen Aktionen meist unglücklich, riss aber Räume. Kombinierte sich in der 51. Minute vor dem 3:1 durch Portugals Defensive. Beim 2:4 schläfrig. Note: 3. © getty 27/32 SERGE GNABRY: War er gegen Frankreich noch kaum sichtbar, machte er gegen Portugal extrem viel Betrieb, traute sich ins Eins-gegen-eins, ging Bällen hinterher, war stetiger Gefahrenherd und suchte den eigenen Abschluss. Note: 2,5. © getty 28/32 MARCEL HALSTENBERG: Kam für den alles überragenden Mann Gosens nach einer guten Stunde. Beim 2:4 überhaupt nicht auf der Höhe, anschließend solide und auch nicht mehr vor große Herausforderungen gestellt. Note: 4. © getty 29/32 EMRE CAN: Ließ sich nach Einwechslung im eigenen Sechzehner von Ronaldo düpieren, schaffte es außerdem nicht, das Spiel nach dem 2:4 zu beruhigen. Erst mit Goretzka an seiner Seite verbessert. Note: 4. © getty 30/32 LEON GORETZKA: Gab sein Comeback nach Muskelfaserriss. Mit ihm kam wieder mehr Ruhe ins Spiel, nachdem das DFB-Team nach der Hummels-Auswechslung zu wackeln begann. Traf nochmal die Latte. Keine Bewertung. © imago images 31/32 NIKLAS SÜLE: Bekam von Löw seine ersten EM-Minuten, die angesichts der portugiesischen Druckphase nach dem 2:4 noch einmal eine echte Bewährungsprobe waren. Klärte einmal stark im Laufduell mit Semedo. Keine Bewertung. © getty 32/32 LEROY SANE: Kam kurz vor Schluss als Konterspieler für den erschöpften Gnabry, um den drückenden Portugiesen zumindest noch eine Sorge mehr zu geben. Die große Chance ergab sich für Sane aber nicht mehr. Keine Bewertung.

Gosens bei der EM für Deutschland: Löws bestes Argument

Während die DFB-Elf im 3-4-3-System häufig über rechts mit dem zum Außenspieler umfunktionierten Ballverteiler Joshua Kimmich das Spiel aufbaute und sich die Abwehrkette Portugals danach richten musste, genoss Gosens auf der anderen Seite Narrenfreiheit. Die langen Seitenverlagerungen, die Kimmich hervorragend spielte, nutzte Gosens effektiv, mutig, entschlossen - ja gar in Weltklasse-Manier.

Zwei Tore bereitete der 26-Jährige auf höchst anspruchsvolle Art und Weise vor - einmal per Direktabnahme, einmal per scharfer Hereingabe am Ende einer Kombination, die man so seit Jahren nicht mehr von der DFB-Elf gesehen hatte. Das 4:1 erzielte Gosens dann auch noch per Kopf höchstselbst. Sein zweites Tor im erst neunten Länderspiel. "Da ist mir mehr als nur einer abgegangen, ein Traum, magisch", sagte Gosens nach dem Spiel.

Einem Spiel, in dem er für Löw gemeinsam mit dem ebenfalls stark aufspielenden Kimmich zum besten Argument für die so umstrittene Systemwahl Löws mit einer Dreierkette wurde. Beide hatten ihren Aktionsradiusmittelpunkt fast auf einer Höhe mit den offensiven Mittelfeldspielern Thomas Müller und Kai Havertz, ließen defensiv aber dennoch nichts anbrennen, weil das Gegenpressing funktionierte und Portugal mit dem Ball kaum etwas anzufangen wusste.

Dass sich Gosens mit seiner offensiven Rolle in Löws Dreierketten-System pudelwohl fühlt und quasi der ideale Spieler für den Bundestrainer ist, kommt nicht von ungefähr. Schließlich machte ihn eben jenes, besonders im italienischen Fußball populäre System bei Atalanta zu einem der produktivsten Außenverteidiger Europas mit elf Toren und sechs Vorlagen.

© getty Neckten sich gegenseitig nach dem "Spiel seines Lebens": Thomas Müller und DFB-Matchwinner Robin Gosens.

Thomas Müller: EM-Held Gosens? "Er spielt halt in Italien"

Gosens fußballerische Herkunft war auch nach dem bis dato wohl besten Spiel seiner Karriere nochmal Thema. Jedoch nicht im Hinblick auf Systemfragen, sondern weil Gosens nach 60 Minuten angeschlagen mit Adduktorenproblemen vom Platz musste. "Robin hat das gut gemacht, aber nur 60 Minuten. Er spielt halt in Italien", frotzelte Müller in Richtung des auch von der UEFA offiziell zum Spieler des Spiels gekürten Gosens.

"Besser gute 60 als schlechte 90. Thema durch", erwiderte Gosens grinsend auf der Pressekonferenz nach dem "Spiel seines Lebens", wie es ARD-Kommentator Gerd Gottlob formulierte. Ganz so weit wollte Löw da aber nicht mitgehen. "Das Spiel des Lebens hat er vielleicht noch vor sich", erwiderte Löw, was zunächst einmal wie eine Drohung - in erster Linie an die Ungarn - klang.

Denn auch im dritten Gruppenspiel am Mittwoch, in dem es nach wie vor überhaupt erstmal um den Achtelfinaleinzug geht, wird Gosens gesetzt sein. Bezüglich seiner Verletzung gab Löw bereits erste Entwarnung: "Wenn alles gut läuft, wird man das wieder hinkriegen für nächste Woche."

Gosens großer Einsatz bleibt also wohl ohne größere negative Folgen für ihn, hatte er doch bereits wenige Minuten vor seinem 4:1 angedeutet, dass es für ihn eigentlich nicht mehr weitergeht. Einen kleinen Wermutstropfen hielt dieser Abend aber noch für Gosens bereit.

Diesmal hatte er nicht einmal die Chance den frustrierten Ronaldo nach dessen Trikot zu fragen, das er so gerne in seiner Sammlung hätte. Die absolute Krönung eines perfekten Abends versagte der Superstar dem deutschen Matchwinner somit indirekt. Denn: Sein Trikot hatte er schon kurz nach Abpfiff den portugiesischen Fans auf die Tribüne geworfen.

Gosens wird es jedoch verschmerzen können. Einerseits hatte ihm Atalanta-Teamkollege Hans Hateboer nach Bekanntwerden der Trikottausch-Panne bereits ein Ronaldo-Trikot geschenkt, und andererseits wäre es diesmal eigentlich an Ronaldo gewesen, Gosens nach dessen Trikot zu fragen.

EM 2021 - Tabelle Gruppe F: Deutschland auf Achtelfinal-Kurs