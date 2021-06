Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Für die deutsche Fußballnationalmannschaft geht die Gruppenphase mit der Partie gegen Ungarn zu Ende. Wir zeigen Euch alle Infos über Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream des 3. Spiels der DFB-Elf bei der EM 2021.

Auf welcher Position ziehen die Deutschen ins Achtelfinale ein oder ziehen sie überhaupt ins Achtelfinale ein? Wir zeigen Euch alle Infos über die entscheidende Partie gegen Ungarn am Mittwoch, den 23.6.

Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Datum, Termin, Ort

Das letzte Gruppenspiel für den DFB steigt am Mittwoch, den 23.6.2021 um 21.00 Uhr. Als Austragungsort für das Aufeinandertreffen dient die Allianz Arena, die während der EM so eigentlich nicht genannt werden darf. Der offizielle Name lautet für die Zeit des Turniers "Fußballarena München".

Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Daten und Fakten zur "Fußball Arena München"

Kapazität : 75.024 Plätze Eröffnung : 30. Mai 2005 Architekten : Jacques Herzog / Pierre de Meuron Heimmannschaft : FC Bayern München Kosten : 340 Millionen Euro



Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Übertragung im TV und Livestream

Bei der diesjährigen EM teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gemeinsam mit Magenta Sport die Übertragung der einzelnen Spiele. Auch heute gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten das Spiel zu verfolgen.

Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Übertragung im Free-TV

Die Partie der Jungs von Jogi Löw wird heute live und kostenlos im ZDF zu sehen. Los geht's mit der Übertragung aus München mit den Vorberichten bereits wenige Minuten nach 20.00 Uhr. Um kurz vor 21.00 Uhr begrüßt Euch dann Oliver Schmidt am Mikrofon und begleitet die Partie.

Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Übertragung im kostenlosen Livestream

Das ZDF bietet selbstverständlich einen kostenfreien Livestream in der Mediathek an. Hier startet die Übertragung zu denselben Zeiten wie im TV.

Somit könnt Ihr auch von unterwegs die Truppe von Jogi Löw unterstützen und mit ihr fiebern.

Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Übertragung im Livestream

Ihr könnt zwischen zwei Paketen auswählen. Beide kosten Euch 10 Euro pro Monat, beim MagentaTV Smart-Tarif ist besonders, dass Ihr die ersten drei Monate das Angebot gratis nutzen könnt.

EM 2021 - Gruppe F: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort Ergebnis 15. Juni 18 Uhr Ungarn Portugal Budapest 0:3 15. Juni 15 Uhr Frankreich Deutschland München 1:0 19. Juni 15 Uhr Ungarn Frankreich Budapest 19. Juni 18 Uhr Portugal Deutschland München 23. Juni 21 Uhr Portugal Frankreich Budapest 23. Juni 21 Uhr Deutschland Ungarn München

Deutschland vs. Ungarn, 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Highlights bereits 60 Minuten nach Abpfiff bei DAZN

Falls Ihr das so wichtige letzte Spiel in Gruppe F verpasst habt, könnt Ihr schon 60 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN genießen. Hier seht Ihr jede wichtige Chance sowie natürlich jedes Tor und alle Aufreger der Partie.

Doch DAZN hat nicht nur den besten Fußball aus Europa im Angebot. Das "Netflix" des Sports ist die erste Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum, wenn es um US-Sportarten wie NFL, NBA, MLB oder NHL geht.

Auch Freunde des Kampfsports kommen hier auf ihre Kosten, wenn es zum Beispiel im Oktagon der UFC zur Sache geht.

EM 2021: Stadien im Überblick

Hier seht Ihr einen Überblick der verschiedenen EM-Spielorte. In der Münchner Arena sind laut aktuellem Hygienekonzept 14.000 Zuschauer zugelassen. In der Hauptstadt Ungarns darf das Stadion komplett gefüllt werden. Hier finden ganze 65.000 Zuschauer Platz.

