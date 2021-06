Deutschland vs. Frankreich: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Deutschland startet heute gegen Frankreich in die Europameisterschaft. Wir geben einen Überblick darüber, welches Personal den beiden Trainer zur Verfügung steht, welche Spieler ausfallen und wie die Aufstellungen voraussichtlich aussehen.

EM 2021, Deutschland vs. Frankreich: Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Deutschland startet am heutigen Dienstag, 14. Juni, gegen Weltmeister Frankreich in die EM. Die Partie beginnt um 21 Uhr in der Fußball Arena München. In dieser dürfen sich 14.000 Zuschauer das Spiel von den Tribünen aus ansehen.

Vor allem aus dem DFB-Lager war in den vergangenen Tagen von einigen verletzten und angeschlagenen Spielern die Rede. Jeder Mannschaft steht bei der EM ein Kader von 26 Spielern zur Verfügung. Bei einem Spiel sind jedoch nur 23 Spieler auf dem offiziellen Spielberichtbogen zugelassen - das heißt, dass drei Spieler jeder Mannschaft, ob verletzt oder nicht, zuschauen müssen.

In den folgenden Abschnitten geben wir einen Überblick über das Personal, die Kader, die Ausfälle und die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden heutigen Gegner.

Deutschland vs. Frankreich: Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle Deutschland

Zu den drei Spielern, die gegen Frankreich nicht im 23-Kader stehen werden gehört auf jeden Fall Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach). Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Knieverletzung. Er könnte für das zweite Gruppenspiel am kommenden Samstag gegen Portugal aber wieder eine Option sein.

Leon Goretzka könnte nach überstandener Verletzung dagegen zumindest im Kader stehen, wie Joachim Löw am Montag auf der Abschluss-Pressekonferenz bestätigte. Wer neben Hofmann noch aussetzen muss, steht noch nicht fest. Vieles spricht dafür, dass es einer der drei Linksverteidiger Marcel Halstenberg (RB Leipzig) oder Christian Günter (SC Freiburg) nicht in den 23-Mann-Kader schaffen werden.

Bundestrainer Löw wird gegen Frankreich aller Voraussicht nach auf eine Dreierkette bestehend aus Matthias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger setzen. Löws' "Lieblingssechser" Joshua Kimmich wird wohl auf die rechte Seite rücken. Im Sturm erhält aller Voraussicht Kai Havertz den Vorzug vor Timo Werner und Leroy Sane.

Deutschland vs. Frankreich: Voraussichtliche Aufstellung DFB-Team

Neuer (Bayern München) - Ginter (Borussia Mönchengladbach), Hummels (Borussia Dortmund), Rüdiger (FC Chelsea) - Kimmich (Bayern München), Kroos (Real Madrid), Gündogan (Manchester City), Gosens (Atalanta Bergamo) - Havertz (FC Chelsea), Müller (Bayern München), Gnabry (Bayern München)

Deutschland vs. Frankreich: Deutscher Kader bei der EM 2021

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Bernd Leno FC Arsenal 12 Manuel Neuer FC Bayern München 1 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 22 Abwehr Matthias Ginter Borussia M'Gladbach 4 Robin Gosens Atalanta Bergamo 20 Christian Günther SC Freiburg 26 Marcel Halstenberg RB Leipzig 3 Mats Hummels Borussia Dortmund 5 Lukas Klostermann RB Leipzig 16 Robin Koch Leeds United 24 Antonio Rüdiger FC Chelsea 2 Niklas Süle FC Bayern München 15 Mittelfeld Emre Can Borussia Dortmund 23 Leon Goretzka FC Bayern München 18 Ilkay Gündogan Manchester City 21 Kai Havertz FC Chelsea 7 Jonas Hofmann Borussia M'Gladbach 13 Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Toni Kroos Real Madrid 8 Florian Neuhaus Borussia M'Gladbach 17 Angriff Serge Gnabry FC Bayern München 10 Thomas Müller FC Bayern München 25 Jamal Musiala FC Bayern München 14 Timo Werner FC Chelsea 11 Leroy Sane FC Bayern München 19 Kevin Volland AS Monaco 9

© getty Leon Goretzka fiel zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses aus.

Deutschland vs. Frankreich: Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle Frankreich

Der französische EM-Kader ist gespickt mit klangvollen Namen. In erster Linie sind wohl Kylian Mbappe, Antoine Griezman, Karim Benzema und N'Golo Kante und Paul Pogba. Mit Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Kingsely Coman, Corentin Tolisso (beide FC Bayern) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) berief Nationaltrainer Nationaltrainer Didier Deschamps fünf Spieler aus der Bundesliga.

Hinter dem Einsatz von Benzema stand zuletzt noch ein Fragezeichen, er kann heute gegen Deutschland aber auflaufen. Gemeinsam mit Mbappe und Griezman bildet er ein starkes Angriffs-Trio. Die Zügel im Spielaufbau sollen Pogba und Kante in der Hand halten.

Die beiden Bayern-Spieler Hernandez und Pavard werden voraussichtlich beginnen. Welche drei Spieler es heute nicht in den französischen Kader schaffen, verriet Deschamps im Vorfeld des Spieles nicht.

Deutschland vs. Frankreich: Voraussichtliche Aufstellung Equipe Tricolore

Lloris (Tottenham Hotspur) - Pavard (Bayern München), Varane (Real Madrid), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Hernandez (Bayern München) - Pogba (Manchester United), Kante (FC Chelsea), Rabiot (Juventus Turin) - Benzema (Real Madrid), Griezmannm (FC Barcelona), Mbappe (Paris Saint-Germain)

Deutschland vs. Frankreich: Französischer Kader bei der EM 2021

Position Spieler Verein Rückennummern Torhüter Hugo Lloris Tottenham Hotspur 1 Steve Mandanda Olympique Marseille 16 Mike Maignan LOSC Lille 23 Abwehr Lucas Digne FC Everton 18 Leo Dubois Olympique Lyon 24 Lucas Hernandez FC Bayern München 21 Presnel Kimpembe Paris St. Germain 3 Jules Kounde FC Sevilla 25 Clement Lenglet FC Barcelona 5 Benjamin Pavard FC Bayern München 2 Raphael Varane Real Madrid 4 Kurt Zouma FC Chelsea 15 Mittelfeld N'Golo Kante FC Chelsea 13 Thomas Lemar Atletico Madrid 8 Paul Pogba Manchester United 6 Adrien Rabiot Juventus Turin 14 Moussa Sissoko Tottenham Hotspur 17 Corentin Tolisso FC Bayern München 12 Angriff Wissam Ben Yedder AS Monaco 22 Karim Benzema Real Madrid 19 Kingsley Coman FC Bayern München 20 Ousmane Dembele FC Barcelona 11 Olivier Giroud FC Chelsea 9 Antoine Griezmann FC Barcelona 7 Kylian Mbappe Paris St. Germain 10 Marcus Thuram Borussia M'Gladbach 26

© getty Kylian Mbappe ist einer von vielen Stars im Team von Nationaltrainer Didier Deschamps.

Deutschland vs. Frankreich: Die letzten Duelle

Das letzte Duell zwischen Deutschland und Frankreich liegt bereits einige Jahre zurück. Im Oktober 2018 gewann Frankreich in der Nations League nach einem Griezmann-Doppelpack bei einem Gegentor von Toni Kroos mit 2:1.

Die Aufstellungen vom letzten Spiel:

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante (90. Nzonzi), Pogba - Mbappe (86. Dembele), Griezmann (90. Ndombele), Matuidi - Giroud

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante (90. Nzonzi), Pogba - Mbappe (86. Dembele), Griezmann (90. Ndombele), Matuidi - Giroud Deutschland: Neuer - Kehrer, Hummels, Süle, Ginter (83. Brandt) - Kimmich, Kroos, Schulz - Gnabry (88. Müller), Werner, Sane (75. Draxler)

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 16.10.2018 Nations League Frankreich Deutschland 2:1 6.9.2018 Nations League Deutschland Frankreich 0:0 14.11.2017 Testspiel Deutschland Frankreich 2:2 7.7.2016 EM-Halbfinale Deutschland Frankreich 0:2 13.11.2015 Testspiel Frankreich Deutschland 2:0

EM 2021 - Gruppe F: Der Spielplan