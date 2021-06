Heute bestreitet Deutschland bei der Europameisterschaft sein zweites Gruppenspiel. Der Gegner ist Portugal. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Die Highlights von Deutschland vs. Frankreich bereits 60 Minuten nach Abpfiff sehen - JETZT den DAZN-Gratismonat sichern!

Der Auftakt in die Europameisterschaft ist Deutschland nicht gelungen. Nach einer vor allem in der Offensive biederen Leistung setzte es am vergangenen Dienstag eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich. Der Weltmeister spielte dabei auch nicht überragend, geriet aber kaum in Gefahr.

Am heutigen Samstag, 19. Juni, hat das DFB-Team die Chance zur Wiedergutmachung. Gegner im zweiten Gruppenspiel ist Titelverteidiger Portugal. Das Spiel wird um 18 Uhr in der Fußball Arena München angepfiffen.

Will das Team von Bundestrainer Joachim Löw das erste Ziel Achtelfinale nicht schon früh aus den Augen verlieren, muss gegen Cristiano Ronaldo & Co. gepunktet werden - am besten dreifach.

In den folgenden Abschnitten gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Portugal heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Alle 51 Spiele der EM werden von MagentaTV gezeigt. Das Fernseh-Angebot der Telekom ist aber kostenpflichtig - für Telekom-Kunden und Nicht-Telekom-Kunden gleichermaßen.

Im frei empfangbaren Fernsehen werden 41 EM-Spiele live im TV und im Livestream übertragen. Die Übertragungen teilen sich die ARD und das ZDF beinahe zu gleichen Teilen auf. Alle Spiele des DFB-Teams werden von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt - kostenlos.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Portugal heute live im Free-TV sehen

Nachdem das ZDF das Spiel gegen Frankreich übertrug, ist heute die ARD an der Reihe. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.08 Uhr nach einer kurzen Ausgabe der Tagesschau. Aus dem Studio werden Euch Moderator Alexander Bommes, Expertin Almuth Schult und die beiden Experten Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng mit allem Wissenswertem zum Spiel versorgen.

Zudem melden sich Moderatorin Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger im Vorfeld aus der Arena in München. Kommentator der Partie ist Gerd Gottlob.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Portugal heute im kostenlosen Livestream sehen

Kostenlos könnt Ihr die Partie auch im Livestream der ARD verfolgen. Diesen könnt Ihr in der ARD-Mediathek und unter sportschau.de abrufen.

Fürs Smartphone (iOS und Android) sowie für diverse Tablets und Smart-TVs benötigt Ihr die Apps "Sportschau" oder "ARD-Mediathek". Diese stehen kostenlos im App Store und im Play Store zum Download bereit.

EM 2021, Übertragung: Deutschland vs. Portugal heute im Liveticker verfolgen

Auf jeden Fall nichts bezahlen müsst Ihr für den Liveticker von SPOX. In diesem informieren wir Euch im Minutentakt über das Geschehen in München.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland vs. Portugal.

© getty Cristiano Ronaldo schnürte bei Portugals Auftaktsieg einen Doppelpack.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Portugal - Highlights bei DAZN

Bei den Live-Übertragungsrechten der EM ist DAZN leer ausgegangen, dafür sicherte sich der Streamingdienst die Highlightrechte.

DAZN zeigt jeweils 60 Minuten nach dem Abpfiff die Höhepunkte der Partien auf seiner Plattform. Mit den Highlights von Deutschland gegen Portugal könnt Ihr heute also gegen 21 Uhr rechnen.

DAZN ist noch zum Preis von 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo zu erwerben. Den ersten Monat schenkt der Streamingdienst potentiellen Neukunden zum Testen.

Achtung! Ab dem 6. Juli ändern sich bei DAZN die Abo-Preise für Neukunden. Dies hängt auch mit dem noch umfangreicheren Programmangebot, vor allem im Fußball, in der kommenden Saison zusammen. Das "Netflix des Sports" zeigt dann mehr Spiele aus der Bundesliga und der Champions League als jemals zuvor.

EM 2021 - Gruppe F: Der Spielplan