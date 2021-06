In der Gruppe A rollt auch heute der Ball: Wales und die Schweiz bestreiten heute ihr erstes EM-Vorrundenspiel. SPOX gibt Euch den Grund, warum die Partie nicht im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen wird.

In der Gruppe A geht es nach dem gestrigen EM-Auftakt direkt weiter. Am heutigen Samstag, 12. Juni, sind die Nationalmannschaften von Wales und der Schweiz im Einsatz. Gespielt wird im Olympiastadion Baku in Aserbaidschan.

Pünktlich um 15 Uhr wird das Match vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin angepfiffen. Dieser wird an den Seitenlinien von seinen Assistenten Nicolas Danos und Cyril Gringore unterstützt.

Darum kommt EM 2021 Vorrundenspiel Wales vs. Schweiz heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Zwar besitzen die deutschen Free-TV-Sender ZDF und ARD die Übertragungsrechte für die meisten Spiele bei der Europameisterschaft, das Duell zwischen Wales und der Schweiz gehört jedoch nicht dazu. Dies ist nämlich eine der zehn Partien, die MagentaTV live und exklusiv überträgt.

Wer also Wales gegen die Schweiz heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht einen Zugang zum Angebot von MagentaTV. Diesen bekommt Ihr mit einem Abonnement, für das es monatliche Beträge in Höhe von 10 Euro zu zahlen gibt. Bei der Variante mit einer zweijährigen Vertragslaufzeit sind die ersten drei Monate kostenlos. Fünf Spiele, die der Streamingdienst übernehmen wird, sind Stand jetzt bereits bekannt, fünf weitere stehen noch nicht fest.

EM 2021 - Diese Spiele zeigt MagentaTV exklusiv

Spieltag Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung 1. A 12. Juni 15 Uhr Wales - Schweiz 1. D 14. Juni 15 Uhr Schottland - Tschechien 2. B 16. Juni 15 Uhr Finnland - Russland 2. E 18. Juni 15 Uhr Schweden - Slowakei 3. F 23. Juni 21 Uhr Portugal - Frankreich 3. A 20. Juni 18 Uhr ITA-WAL / SUI-TUR* 3. B 21. Juni 21 Uhr RUS-DEN / FIN-BEL* 3. C 21. Juni 18 Uhr MKD-NED / UKR-AUT* 3. D 22. Juni 21 Uhr CZE-EBG / CRO-SCO* 3. E 23. Juni 18 Uhr SVK-ESP / SWE-POL*

*) Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest.

© getty Die Schweizer peilen die K.o.-Spiele an.

EM 2021 Vorrundenspiel Wales vs. Schweiz: Die Highlights bei DAZN

Wenn dann das Spiel zu Ende ist, findet Ihr die Highlights von Wales-Schweiz auf DAZN vor. Alle Spiele der EM werden beim Streamingdienst nämlich in Form von Highlights angeboten.

DAZN zeigt zwar keine EM-Spiele live und in voller Länge, dafür aber die stärksten Ligen Europas, darunter Spiele aus der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A. Die Champions League seht Ihr ebenfalls beim "Netflix des Sports".

Doch nicht nur Fußballfans kommen mit DAZN auf ihre Kosten, sondern auch Fans anderer Sportarten wie unter anderem Darts, Radsport, Handball, US-Sport, Tennis und noch viele mehr.

Bevor Ihr auch nur einen Cent für das DAZN-Abo zahlt, habt Ihr die Möglichkeit, 30 Tage lang den Anbieter gratis zu testen. Erst dann folgen die Abozahlungen in Höhe von 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Künftig ändern sich jedoch die Preise. Denn bereits ab dem 6. Juli kostet das Abo für neue Kunden 14,99 Euro im Monat und 149,99 Euro im Jahr. Für Bestandskunden gelten diese Preise erst ab dem 6. August.

