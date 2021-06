Der erste Spieltag bei der EM 2021 wurde vom Kollaps von Christian Eriksen überschattet. Für das zweite Spiel Dänemarks ist nun eine Spielunterbrechung geplant. Alle Infos dazu gibt es hier.

Für Dänemark ist es das erste Spiel nach dem schlimmen Vorfall um Christian Eriksen. Der Mittelfeldspieler war kurz vor der Pause bei der Partie gegen Finnland kollabiert. Die Teamärzte reanimierten den Spieler von Inter Mailand. Mittlerweile befindet er sich auf dem Weg der Besserung in einem Kopenhagener Krankenhaus.

Vor dem Spiel gegen Belgien sickerte bereits durch, dass es bei dem Spiel eine Aktion für Eriksen geben wird.

Dänemark vs. Belgien, Spielunterbrechung für Christian Eriksen: Das ist geplant

Beide Teams haben gemeinsam eine Spielunterbrechung geplant. "Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen", sagte Romelu Lukaku auf der Pressekonferenz vor dem Spiel an.

Lukaku und Eriksen spielen beide für Inter. Belgiens Stürmer hatte bereits nach seinem Treffer in der Partie gegen Russland beim Torjubel Genesungswünsche gesendet.

Dänemark vs. Belgien: Spielunterbrechung für Christian Eriksen in der 10. Spielminute

Geschehen soll die Aktion genau in der 10. Spielminute. Eriksen trägt nämlich im Nationalteam das Trikot mit der Nummer 10.

Alle anwesenden 25.000 Fans im Kopenhagener Parken Stadion sollen sich dann erheben und für den Spielmacher applaudieren. Auch die Spieler wollen klatschen und "für einen besonderen Moment sorgen", wie Lukaku ankündigte.

"Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen", sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand.

Dänemark vs. Belgien: Spielplan in der Gruppe B

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort Ergbnis 12. Juni 18 Uhr Dänemark Finnland Kopenhagen 0:1 12. Juni 21 Uhr Belgien Russland St. Petersburg 3:0 16. Juni 15 Uhr Finnland Russland St. Petersburg 0:1 17. Juni 18 Uhr Dänemark Belgien Kopenhagen 21. Juni 21 Uhr Russland Dänemark Kopenhagen 21. Juni 21 Uhr Finnland Belgien St. Petersburg

Dänemark vs. Belgien: Mannschaft will für Christian Eriksen spielen

Dänemarks Kapitän Simon Kjaer hat vor der Partie gegen Belgien nochmals bekräftigt, dass die Mannschaft nun für ihren kollabierten Mittelfeldspieler Christian Eriksen spielen will. "Wir werden das Spielfeld gegen Belgien mit Christian in unseren Herzen und Gedanken betreten", schrieb der 32-Jährige in einer emotionalen Botschaft in den sozialen Netzwerken.

"Er gibt uns Ruhe in unseren Gedanken, was uns erlaubt, uns auf das Fußballspiel zu konzentrieren", ergänzte Kjaer: "Wir werden für Christian spielen, und wie immer für ganz Dänemark. Das ist die größte Motivation für uns alle." Der Schock werde zwar "für immer" bleiben, doch das einzig Wichtige sei, "dass es Christian gut geht", führte der Innenverteidiger aus.

Er sei "stolz darauf, wie wir als Team agiert haben und wie wir in dieser schwierigen Zeit zusammengehalten haben. Ich bin gerührt und sehr dankbar für die ganze Unterstützung", schrieb Kjaer weiter. (Quelle: SID)

Dänemark: Christian Eriksen bekommt Defibrillator - Rettung durch deutschen Arzt

Christian Eriksen wird nach seinem dramatischen Kollaps einen Defibrillator eingesetzt bekommen. "Nach verschiedenen Untersuchungen des Herzens von Christian wurde entschieden, dass ihm ein Defibrillator implantiert wird", teilte der dänische Verband (DBU) mit. Ein derartiges Gerät werde "nach einem Herzinfarkt aufgrund von Rhythmusstörungen benötigt".

Die Einsetzung eines sogenannten ICD sei von nationalen und internationalen Experten übereinstimmend als Behandlungsmethode vorgeschlagen worden. Eriksen sei damit einverstanden, hieß es in der Erklärung weiter. Die Implantation eines Defibrillators bedeutet nicht automatisch das Karriereende. Auch der niederländische Nationalspieler Daley Blind und die deutsche Stabhochspringerin Katharina Bauer betreiben mit einem ICD weiter Leistungssport. (Quelle: SID)

Reaktionen zu Eriksen: "Fußball ist so unbedeutend" © getty 1/16 Beim Spiel gegen Finnland ist der dänische Nationalspieler Christian Eriksen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Mittlerweile geht es ihm glücklicherweise wieder besser. Die Fußballwelt zeigte Mitgefühl. Die Reaktionen. © Twitter 2/16 Deutsche Nationalmannschaft © Twitter 3/16 Achraf Hakimi © Twitter 4/16 Dirk Adams (Focus) © Twitter 5/16 Inter Mailand © getty 6/16 Toby Alderweireld © Twitter 7/16 Harry Kane © getty 8/16 Tottenham Hotspur © Twitter 9/16 Gareth Southgate (Nationaltrainer England) © getty 10/16 FC Barcelona © Twitter 11/16 UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin © Twitter 12/16 FIFA-Präsident Gianni Infantino © Twitter 13/16 FC Bayern München © Twitter 14/16 Real Madrid © Twitter 15/16 Tim Sparv (Kapitän Finnland) © Instagram 16/16 Cristiano Ronaldo

Dänemark vs. Belgien heute live im TV und Livestream

Die Partie Dänemark gegen Belgien könnt Ihr heute live bei MagentaTV und dem ZDF sehen. Beide Sender bieten zudem einen Livestream an.

Für die ausführliche Informationen zur Übertragung geht es hier entlang.

