EM 2021: Gruppen, Termine, Tabellen, Spiele Deutschland, Zeitplan

Nicht mehr lange, dann wird die Europameisterschaft 2020 mit einem Jahr Verspätung nachgeholt. Gruppen, Termine, Tabellen, Spiele der deutschen Nationalmannschaft, Zeitplan: SPOX gibt Euch die wichtigen Informationen an die Hand.

Im vergangenen Jahr musste die EM angesichts der Corona-Pandemie und des zwischenzeitlich ausgesetzten Betriebs im Klubfußball verschieben. Nun wird sie mit Verspätung nachgeholt.

EM 2021: Termine, Zeitplan

Am 11. Juni beginnt das Turnier in Rom mit dem Duell in Gruppe A zwischen der Türkei und Italien. Das Endspiel ist für den 11. Juli angesetzt, es steigt im Londoner Wembley-Stadion. Trotz der Pandemie hat die UEFA an dem Vorhaben, die EM einerseits europaweit in mehreren Ländern und andererseits mit Zuschauern vor Ort auszutragen, stets festgehalten.

24 Nationen nehmen an dem Turnier teil, in der Vorrunde teilen sie sich in insgesamt sechs Vierergruppen auf. Die Gruppenphase dauert bis zum 23. Juni, ab dem 26. Juni geht es dann mit dem Achtelfinale weiter. Die Viertelfinals finden am 2. und 3. Juli statt, die Halbfinals am 6. und 7. Juli.

EM 2021: Alle Gruppen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Italien Belgien Österreich Kroatien Polen Frankreich Schweiz Dänemark Niederlande Tschechien Slowakei Deutschland Türkei Finnland Nordmazedonien England Spanien Ungarn Wales Russland Ukraine Schottland Schweden Portugal

Von den 24 Nationalmannschaften scheiden nur acht nach der Vorrunde aus. In jeder Gruppe kommen nämlich die nach drei Spieltagen jeweils Erst- und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten weiter.

EM 2021: Spiele von Deutschland

Deutschland kämpft in Gruppe F um das Weiterkommen und bekommt es dort neben Ungarn mit zwei echten Top-Kontrahenten zu tun: Frankreich und Portugal. Das Ensemble um Kylian Mbappe ist amtierender Weltmeister, die letzte EM wurde von der Auswahl um Superstar Cristiano Ronaldo gewonnen - in Frankreich gegen Frankreich.

Die Mission, die K.o.-Phase nach der blamablen Weltmeisterschaft 2018 schon wieder zu verpassen, wird für das DFB-Team, das letztmals von Joachim Löw bei einem Turnier betreut wird, demnach alles andere als einfach.

Los geht es für Deutschland am fünften EM-Tag mit der Begegnung gegen die Franzosen. Spieltermin: Dienstag, 15. Juni, ab 21 Uhr. Spielort: Allianz Arena, München. Es folgen die Partien gegen Portugal (19. Juni, 18 Uhr, in München) und Ungarn (23. Juni, 21 Uhr, in München).

EM 2021: Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Dienstag, 15. Juni, 21.00 Uhr: Frankreich - Deutschland (München)

Frankreich - Deutschland (München) Samstag, 19. Juni, 18.00 Uhr: Portugal - Deutschland (München)

Portugal - Deutschland (München) Mittwoch, 23. Juni, 21.00 Uhr: Deutschland - Ungarn (München)

Bei der bisher letzten Europameisterschaft im Jahr 2016 war für die DFB-Elf im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich Endstation. Dabei verlor das Team von Jogi Löw 0:2. Zuvor hatte Deutschland im Viertelfinale Italien (7:6 n. E.) und im Achtelfinale die Slowakei (3:0) aus dem Weg geräumt.

In der Gruppe wurde der damals amtierende Weltmeister vor Polen, Nordirland und der Ukraine Erster - das allerdings mit gerade mal drei erzielten Toren (zwei Siege, ein Unentschieden) und punktgleich mit dem polnischen Team (je sieben).

EM 2021: Kompletter Spielplan