EM 2020: Finale läuft im ZDF, das Erste überträgt das Eröffnungsspiel

Das Finale der Fußball-EM 2020 wird vom ZDF übertragen, das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei im Olympiastadion von Rom läuft live im Ersten: Das gaben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender am Dienstag bekannt.

Die Endrunde der EURO 2020 wird erstmals in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen und findet vom 12. Juni bis 12. Juli statt.

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw wurden ebenfalls verteilt. Demnach ist der Klassiker Frankreich gegen Deutschland am ersten Gruppenspieltag (16. Juni) im ZDF zu sehen, vier Tage später gegen Portugal übernimmt die ARD. Das Gruppen-Finale (24. Juni) von Kapitän Manuel Neuer und Co. wird dann wieder vom ZDF übertragen, der Gegner steht noch nicht fest. Alle drei Gruppenspiele der DFB-Elf werden in München ausgetragen.