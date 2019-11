Russland gegen Belgien heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe I treffen heute Russland und Belgien aufeinander. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Russland gegen Belgien heute live: Austragungsort, Anstoß, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Russland und Belgien findet in der Gazprom-Arena in St. Petersburg statt. Die Heimstätte von Zenit St. Petersburg bietet Platz für 68.134 Zuschauer und wird auch Austragungsort der Endrunde der EM 2020 sein. Zudem wird in der Arena auch das Finale der Champions-League-Saison 2020/21 ausgespielt.

Anstoß der Partie ist bereits um 18 Uhr. Geleitet wird die Begegnung vom portugiesischen Referee Artur Dias.

Russland - Belgien: Die EM-Qualifikation im TV und Livestream

Alle Spiele der EM-Qualifikation, mit Ausnahme der Spiele der DFB-Elf, seht Ihr live und in voller Länge auf DAZN. So wird auch das Spiel zwischen Russland und Belgien nicht im Fernsehen übertragen, die Partie seht Ihr exklusiv auf DAZN.

Solltet Ihr das Spiel nicht live sehen können, könnt Ihr euch nach Abpfiff die Begegnung auch als Re-Live ansehen. Für alle, die es lieber etwas schneller haben: Die Spiele gibt es auch als Highlight-Clips zu sehen. Zusätzlich zeigt DAZN ab 24 Uhr auch die Partie der DFB-Elf im Re-Live. Somit verpasst Ihr bei dem Streamingdienst kein Tor der European Qualifiers.

Russland vs. Belgien: EM-Quali im SPOX-Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht auf DAZN verfolgen könnt, ist der SPOX-Liveticker die richtige Anlaufstelle für Euch. Im Liveticker berichten wir vom Spiel, sodass Ihr kein Highlight verpasst. Falls Ihr lieber den Überblick über alle Spiele der EM-Quali habt, ist der Konferenzticker die richtige Wahl für Euch.

EM-Qualifikation: Die Lage in Gruppe I

Beide Teams sind bereits sicher für die EM 2020 qualifiziert. In dem Duell geht es also um den Gruppensieg. Dafür müssen die Russen ein 3:1 aus dem Hinspiel drehen. Ein 2:0-Heimerfolg würde der Mannschaft Stanislav Cherchesov folglich reichen, um die Gruppe zu gewinnen - vorausgesetzt beide Teams erledigen ihre Pflichtaufgaben am letzten Spieltag.

Besonders wichtig ist der Gruppensieg im Hinblick auf die Topfzusammensetzung zur Auslosung der Endrunde 2020. Während der Gruppensieger der Gruppe I wohl in Topf 1 landet, müsste sich der Tabellenzweite aller Voraussicht nach mit einem Platz in Topf 2 begnügen.