Nordirland gegen Niederlande: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Gruppe C der EM-Qualifikation ist die Niederlande heute in Nordirland zu Gast. SPOX gibt Euch alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Nordirland gegen Niederlande: Austragungsort und Anpfiif

Gespielt wird ab 20.45 Uhr in Windsor Park im nordirischen Belfast, in dem knapp 19.000 Zuschauer Platz finden.

Nordirland gegen Niederlande heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Nordirland und der Niederlande wird live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN übertragen. Lukas Schönmüller begleitet das Spiel als Kommentator, Ralph Gunesch unterstützt ihn als Experte.

Nordirland vs. Niederlande: Liveticker

Wer kein DAZN-Abo besitzt kann trotzdem live mit dabei sein. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Highlights aus Belfast.

Nordirland gegen Niederlande heute live: Vorschau

Obwohl die EM-Qualifikation für die Nordiren mit zwölf Punkten aus vier Spielen so gut begonnen hatte, steht man heute gegen die Holländer mit dem Rücken zur Wand. Will das Team von Trainer Michael O'Neill seine Chance auf die Teilnahme zur Endrunde 2020 wahren, müssen drei Zähler eingefahren werden. Sollte Nordirland verlieren und das DFB-Team parallel gegen Weißrussland gewinnen, wären die Nordiren schon vor dem letzten Spieltag ausgeschieden.

Komfortabler sieht es bei der Elftal aus. Nach sechs absolvierten Spielen stehen die Oranjes an der Tabellenspitze und können mit zwei Siegen in den zwei noch ausstehenden Begegnungen gegen Nordirland und Estland von dort auch nicht mehr verdrängt werden. Gegen die punktgleiche deutsche Mannschaft hat man dank des gewonnenen direkten Vergleiches die Nase vorn.

Nordirland - Niederlande: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Teams starten:

Nordirland : Peacock-Farrell - Smith, Cathcart, J. Evans, Ferguson - C. Evans, Davis, Saville - McNair, Lafferty, Dallas

: Peacock-Farrell - Smith, Cathcart, J. Evans, Ferguson - C. Evans, Davis, Saville - McNair, Lafferty, Dallas Niederlande: Cillessen - Veltman, de Ligt, van Dijk, Blind - van de Beek, Wijnaldum, de Jong - Bergwijn, Malen, Promes

EM-Quali: Gruppe C im Überblick

Holland führt Gruppe C an, die Nordiren belegen aktuell den den dritten Rang.