Bundesliga live: Wer zeigt / überträgt heute FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen im TV, Livestream und Liveticker?

In der Bundesliga findet das Topspiel des 13. Spieltags heute zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen statt. Wer die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga live: Wo und wann spielen der FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen heute?

Das Spitzenspiel zwischen den Bayern und Leverkusen wird in der Allianz-Arena in München stattfinden. Vor gut 75.000 Fans geht es dort ab 18.30 Uhr zur Sache.

Bundesliga live: Wer zeigt / überträgt heute FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen im TV und Livestream?

Den FC Bayern und die Werkself könnt Ihr heute exklusiv auf Sky sehen. Eine Stunde vor dem Anpfiff könnt Ihr dort einschalten, Frank Buschmann wird das Geschehen für Euch kommentieren.

Parallel bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via Sky Go an. Dieser ist für alle internetfähigen Endgeräte verfügbar, jedoch auch kostenpflichtig.

Falls Euch das noch nicht genug Bundesligafußball ist, greift doch einfach zu DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Freitags- und Montagsspiele und hat darüber hinaus noch viel mehr (Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, ...) zu bieten.

Bundesliga: FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX kommt Ihr in Sachen Bundesliga nicht zu kurz. Neben allen anderen Partien des Spieltags findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender auch die Begegnung zwischen den Bayern und Leverkusen, sodass Euch nichts entgeht.

Bundesliga, 13. Spieltag: Der Spielplan

Bereits gestern haben der FC Schalke und Union Berlin den Spieltag eröffnet, diese Spiele finden ansonsten statt:

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 30.11. 15.30 Uhr SC Paderborn 07 RB Leipzig 30.11. 15.30 Uhr 1. FC Köln FC Augsburg 30.11. 15.30 Uhr Hertha BSC Borussia Dortmund 30.11. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Fortuna Düsseldorf 30.11. 18.30 Uhr Bayern München Bayer Leverkusen 01.12. 15.30 Uhr Mönchengladbach SC Freiburg 01.12. 18 Uhr VfL Wolfsburg Werder Bremen 02.12. 20.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen von Bayern und Leverkusen

Hansi Flick muss weiterhin auf Fiete Arp, Lucas Hernandez und Niklas Süle verzichten, bei Leverkusen fallen Joel Pohjanpalo und Mitchell Weiser aus. So könnten die Teams heute starten:

Bayern: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Tolisso, T. Müller - Gnabry, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Tolisso, T. Müller - Gnabry, Coman - Lewandowski Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Amiri, Diaby - Volland

Bundesliga live: Zahlen und Fakten zum FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen

Der FC Bayern hat seit vier Pflichtspielen kein Tor mehr kassiert und immer gewonnen. Dabei waren sie auch offensiv erfolgreich und versenkten vier Buden pro Spiel.

Auch Leverkusen ist jedoch nicht schlecht in Form und ist seit vier Spielen unbesiegt (3 Siege, 1 Unentschieden).

In der Allianz Arena hatte die Werkself jedoch zuletzt nicht allzu viel zu lachen. Acht der jüngsten neun Duelle gewann dort der FC Bayern.

Bundesliga 13. Spieltag: Die Tabelle vor München gegen Leverkusen