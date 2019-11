Griechenland gegen Finnland: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss in Gruppe J ist Finnland bei der Auwahl aus Griechenland zum EM-Qualfikationsspiel zu Gast. Hier bei SPOX bekommt ihr alle wichtigen Informationen zur Begegnung sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Du willst Giriechenland gegen Finnland live miterleben? Dann sicher Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Griechenland gegen Finnland: Wo und wann findet das Spiel statt?

Ausgetragen wird die Partie im Olympiastadion in der griechischen Hauptstadt Athen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr am heutigen Montagabend.

© getty

Griechenland vs. Finnland: Übertragung im TV und Stream

Alle Begegnungen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 werden live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Ausnahme sind lediglich Spiele mit Beiteiligung des DFB-Teams. Ab 20.45 Uhr startet die Übertragung.

Neben der EM-Qualifikation zeigt das "Netflix des Sports" auch alle Spiele der Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1, über 100 Spiele der Champions League sowie 40 Partien der Bundesligasaison 19/20. Außerdem finden auch eine breite Vielfalt an anderen Sportarten, wie US-Sport, Tennis, Boxen, Motorsport, Hockey, Handball, UFC oder Darts den Weg ins DAZN-Programm.

Der Kostenpunkt für ein DAZN Abonnement liegt bei wahlweise 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr, wobei der erste Monat kostenlos getestet werden kann.

Griechenland - Finnland: Liveticker

Wer die Partie nicht im Stream verfolgen kann, hat die Möglichkeit, bei uns vorbeizuschauen. In unserem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine Highlights.

Griechenland vs. Finnland: Vorschau

In Gruppe J sind bereits vor dem letzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Italien und Finnland qualifizieren sich nach überzeugenden Vorstellungen als Gruppenerste für die EM im kommende Jahr, die Griechen haben als aktuell Gruppendritter keine Chance mehr.

Auch in der Nations League sammelte Griechenland nicht genügend Zähler für die Playoffs, weshalb der Europameister von 2004 die kommende Endrunde von Zuhause aus verfolgen muss. Finnland hingegen nimmt das erste Mal in seiner Geschichte am Turnier teil.

Griechenland - Finnland: Die letzte Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 05.09.2019 EM-Qualifikation Finnland Griechenland 1:0 15.11.2018 Nations League Griechenland Finnland 1:0 15.10.2018 Nations League Finnland Griechenland 2:0 04.09.2015 EM-Qualifikation Griechenland Finnland 0:1 11.10.2014 EM-Qualifikation Finnland Griechenland 1:1

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe J