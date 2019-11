Frankreich gegen Moldawien heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag trifft Frankreich am 9. Spieltag der EM-Qualifikation auf Moldawien. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Frankreich gegen Moldawien heute live: Anpfiff und Ort

Die Partie zwischen Frankreich und Moldawien steigt am heutigen Donnerstag (14. November) um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Stade de France in der französischen Stadt Saint-Denis.

Das Rugby- und Fußballstadion verfügt über eine Kapazität 81.338 Plätzen.

Frankreich gegen Moldawien heute live im TV und Livestream

Frankreich gegen Moldawien heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel der Franzosen gegen Moldawien live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen und bleibt immer auf dem neusten Stand.

© getty

Frankreich gegen Moldawien heute live: Die Konstellation

Während Moldawien nur drei Punkte aus acht Spielen sammelte und sich somit nicht mehr für die EM 2020 qualifizieren kann, befindet sich Frankreich voll im Soll. Der Weltmeister von 2018 steht punktgleich mit Tabellenführer Türkei auf Rang zwei, ist aber noch nicht ganz sicher für die Europameisterschaft qualifiziert.

Ein Sieg würde hingegen Klarheit schaffen, da die drittplatzierten Isländer vier Zähler Rückstand haben und im Anschluss an den 9. Spieltag nur noch eine Partie aussteht.

Nur die ersten beiden Teams pro Gruppe kommen in die Hauptrunde, während sich einige wenige Teams noch für die Playoffs qualifizieren können. Diese setzen sich auch aus einigen Mannschaften aus der vergangenen UEFA Nations League zusammen.

Frankreich in Gruppe H: Die Tabelle

Tabelle der Gruppe H im Überblick: