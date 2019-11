EM-Qualifikation: England und Tschechien lösen EM-Ticket - CR7 in Torlaune

Die englische Nationalmannschaft hat mit einem Kantersieg in ihrem 1000. Länderspiel das Ticket für die paneuropäische EM 2020 gelöst. Auch Tschechien steht sicher in der Endrunde.

Gruppe A

England - Montenegro 7:0 (5:0)

Tore: 1:0 Oxlade-Chamberlain (11.), 2:0 Kane (19.), 3:0 Kane (24.), 4:0 Rashford (30.), 5:0 Kane (37.), 6:0 Sofranac (66./ET), 7:0 Abraham (84.)

Die Three Lions gewannen am Donnerstag im Londoner Wembley-Stadion gegen den überforderten Außenseiter Montenegro mit 7:0 (5:0) und sind ein Spiel vor Schluss mit nun 18 Punkten nicht mehr von der Spitze der Gruppe A zu verdrängen.

Tschechien - Kosovo 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Nuhiu (50.), 1:1 Kral (71.), 2:1 Celustka (79.)

Auch Tschechien (15) auf Rang zwei machte die vorzeitige Qualifikation durch ein 2:1 (0:0) gegen den Kosovo (11) perfekt. Kosovo hat nun keine Chance mehr auf das direkte Ticket, steht als Sieger der Gruppe D3 der Nations League aber in den Playoffs um die letzten EM-Startplätze.

Die Tabelle in Gruppe A:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 England 7 6 0 1 33:6 27 18 2 Tschechien 7 5 0 2 13:10 3 15 3 Kosovo 7 3 2 2 13:12 1 11 4 Montenegro 8 0 3 5 3:22 -19 3 5 Bulgarien 7 0 3 4 5:17 -12 3

Gruppe B

Portugal - Litauen 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Ronaldo (7./FE), 2:0 Ronaldo (22.), 3:0 Pizzi (52.), 4:0 Paciencia (56.), 5:0 Silva (63.), 6:0 Ronaldo (65.)

Auch dank eines Dreierpacks von Superstar Cristiano Ronaldo steht die portugiesische Nationalmannschaft dicht vor der Qualifikation für die EM 2020. Ronaldo war gegen das völlig überforderte Litauen der überragende Mann auf dem Platz.

Serbien - Luxemburg 3:2 (2:0)

Tore: 1:0 Mitrovic (11.), 2:0 Mitrovic (43.), 2:1 Rodrigues (54.), 3:1 Radonjic (70.), 3:2 Turpel (75.)

In der Gruppe B liegt Portugal als Tabellenzweiter weiter einen Punkt vor Serbien, das nur knapp gegen Luxemburg gewann. Die Ukraine hat sich bereits qualifiziert, um das zweite Ticket streiten Titelverteidiger Portugal und die Serben. Ronaldo und Co. sind allerdings klar im Vorteil - zum Abschluss am Sonntag geht es nach Luxemburg, die Serben müssen in die Ukraine. Ihnen bliebe ansonsten der Weg über die Playoffs, die sie dank der Nations League bereits sicher erreicht haben.

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ukraine 7 6 1 0 15:2 2 19 2 Portugal 7 4 2 1 20:6 6 14 3 Serbien 7 4 1 2 15:15 15 13 4 Luxemburg 7 1 1 5 7:14 14 4 5 Litauen 8 0 1 7 5:25 25 1

Gruppe H

Auch die Türkei und Weltmeister Frankreich haben sich vorzeitig qualifiziert. Der Türkei genügte in Istanbul gegen Island ein torloses Remis, um mit 20 Punkten nicht mehr von den vorderen beiden Tabellenplätzen in der Gruppe H verdrängt werden zu können.

Die Franzosen konnten schon vor ihrem Sieg in St. Denis gegen Moldau trotz zu diesem Zeitpunkt nur dreier Punkte Vorsprung nicht mehr von Island eingeholt werden, da der Vize-Europameister den direkten Vergleich gewonnen hatte. Durch den Erfolg am Abend steht der Weltmeister wieder an der Spitze.

Türkei - Island 0:0

Albanien - Andorra 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Balaj (6.), 1:1 Martinez, 1:2 Martinez (48.), 2:2 Manaj (55.)

Frankreich - Moldau 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Rata (9.), 1:1 Varane (35.), 2:1 Giroud (79./FE)

Vadim Rata bestrafte die Franzosen nach einem Abstimmungsfehler zwischen Torhüter Steve Mandanda und Innenverteidiger Clement Lenglet (9.). Abwehrchef Raphael Varane (35.) traf noch vor der Pause per Kopf zum Ausgleich, den Siegtreffer erzielte Olivier Giroud per Foulelfmeter (79.).