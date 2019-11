Türkei gegen Island heute live: EM-Quali im TV, Livestream und Liveticker

Am Donnerstag beginnt der 9. Spieltag der EM-Qualifikation, in Gruppe H treffen die Türkei und Island aufeinander. Wo und wann Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Um fast alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge zu erleben, sichert Euch hier Euren kostenlosen Probemonat.

EM-Qualifikation: Wo und wann spielen die Türkei und Island heute?

Die Türkei richtet das heutige Spiel im Ali-Sami-Yen-Stadion aus, ab 18 Uhr geht es dort los. Als Schiedsrichter der Begegnung ist Anthony Taylor angesetzt.

Türkei gegen Island heute live im TV und Livestream sehen

Die Türkei und Island könnt Ihr in Deutschland nur auf DAZN live und in voller Länge sehen. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für alle Partien der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung gesichert. Kurz vor dem Anstoß könnt Ihr dort auf all Euren Endgeräten einschalten - egal, ob Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Computer.

Neben der EM-Quali hat DAZN auch andere Fußballwettbewerbe im Angebot. Über 100 Spiele der Champions League, der Europa League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga und Serie A könnt Ihr auf der Plattform ebenso sehen wie US-Sport, Tennis, Boxen oder MMA.

Das gesamte Portfolio kostet Euch nur 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabo und kann hier gratis getestet werden.

EM-Qualifikation mit der Türkei und Island im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Begegnung heute live zu sehen, bleibt Ihr mit unserem Liveticker immer auf dem Laufenden. In unserem Kalender bieten wir Liveticker zu sämtlichen Qualifikationsspielen an, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Hier geht es zum Duell zwischen der Türkei und Island.

Türkei am Donnerstag in der EM-Quali: Alle Spiele und Begegnungen

Gleich drei sehr hochkarätige Teams sind heute an der Reihe. Neben England kommen der Europameister Portugal sowie der amtierende Weltmeister Frankreich zum Einsatz. Das sind alle Paarungen des Donnerstags:

Termin - Uhrzeit Heim Gast 14.11. - 18.00 Uhr Türkei Island 14.11. - 20.45 Uhr England Montenegro 14.11. - 20.45 Uhr Serbien Luxemburg 14.11. - 20.45 Uhr Frankreich Moldawien 14.11. - 20.45 Uhr Portugal Litauen 14.11. - 20.45 Uhr Tschechien Kosovo 14.11. - 20.45 Uhr Albanien Andorra

© getty

Türkei und Island: Zahlen und Fakten

Zwölfmal sind sich die Türkei und Island bisher begegnet. Acht dieser Vergleiche entschieden die Isländer für sich, nur zweimal war die Türkei erfolgreich (2 Remis).

Zuhause ist die türkische Nationalmannschaft in dieser EM-Quali jedoch bisher noch ungeschlagen, nach vier Spielen stehen vier Siege bei einem Torverhältnis von 8:0 zu Buche.

Die Defensive der Türken ist sehr überzeugend, nur drei Mannschaften kassierten weniger Gegentore (3).

EM-Qualifikation, Gruppe H: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Die Türkei führt die Tabelle von Gruppe H aktuell vor Frankreich an, Island hängt vier Punkte hinter den beiden Topteams zurück.