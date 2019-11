EM-Qualifikation live: Portugal gegen Litauen heute im TV, Livestream und Liveticker

In Gruppe B der EM-Qualifikation empfängt Portugal heute Litauen. Alle Infos rund um die Partie und Ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

EM Qualifikation: Wo und wann spielen Portugal und Litauen?

Gastgeber Portugal empfängt die Nationalmannschaft Litauens im Estadio Algarve. Ab 20.45 Uhr rollt dort der Ball, Schiedsrichter Ruddy Buquet wird das Geschehen überwachen.

EM-Qualifikation live: Portugal gegen Litauen heute im TV und Livestream

EM-Qualifikation mit Portugal und Litauen im Liveticker auf SPOX

Wenn Ihr den amtierenden Europameister verfolgen möchtet, könnt Ihr auch auf SPOX vorbeischauen. Im Liveticker-Kalender gibt es einen Ticker zu jeder Partie sowie eine Konferenzschaltung. Hier geht es zum Spiel zwischen Portugal und Litauen.

EM-Qualifikation, 9. Spieltag: Die Donnerstagsspiele

Neben Portugal ist auch der aktuelle Weltmeister heute aktiv. Frankreich trifft zuhause auf Moldawien und könnte sich die Tabellenführung über die Türkei zurückerobern. Das sind alle Spiele:

Termin - Uhrzeit Heim Gast 14.11. - 18.00 Uhr Türkei Island 14.11. - 20.45 Uhr England Montenegro 14.11. - 20.45 Uhr Serbien Luxemburg 14.11. - 20.45 Uhr Frankreich Moldawien 14.11. - 20.45 Uhr Portugal Litauen 14.11. - 20.45 Uhr Tschechien Kosovo 14.11. - 20.45 Uhr Albanien Andorra

EM-Qualifikation zwischen Portugal und Litauen: Zahlen und Fakten

Die Bilanz der beiden Nationen im direkten Vergleich ist recht eindeutig. Portugal hat alle drei Duelle mit einem Torverhältnis von insgesamt 14:3 für sich entschieden.

Die Portugiesen um Cristiano Ronaldo gingen bis zum jüngsten Spiel gegen die Ukraine ungeschlagen durch die Qualifikation, in Kiew setzte es ein 1:2.

Litauen ist ähnlich konstant - wenn es um Niederlagen geht. Von sieben Begegnungen verlor das Team sechs, nur einmal konnten sie einen Sieg ergattern.

EM-Quali, 9. Spieltag: Die Tabelle in Gruppe B

Portugal befindet sich sechs Punkte hinter der Ukraine auf Platz 2 der Tabelle, Litauen hat es sich am anderen Ende gemütlich gemacht. So ist die Konstellation in Gruppe B: