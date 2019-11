EM-Qualifikation: Belgien, Kroatien, Niederlande, Deutschland heute live im TV und Livestream

Am Samstag stehen zehn Spiele in der EM-Qualifikation an. Hier erfahrt Ihr, welche Nationalmannschaften gefordert sind und wo Ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Verfolge alle Spiele der EM-Qualifikation mit Ausnahme der Partie des DFB-Teams heute live auf DAZN. Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

EM-Qualifikation heute live: Die Spiele am Samstag

Nachdem am Donnerstag und am Freitag jeweils drei Gruppen im Einsatz waren, müssen nun die vier verbeliebenden Gruppen ran. Dadurch werden am Samstag insgesamt zehn Partien ausgetragen.

Uhrzeit Gruppe Heim Auswärts Übertragung 15 Uhr I Zypern Schottland DAZN 18 Uhr I Russland Belgien DAZN 18 Uhr E Aserbaidschan Wales DAZN 18 Uhr I San Marino Kasachstan DAZN 18 Uhr G Slowenien Lettland DAZN 20.45 Uhr E Kroatien Slowakei DAZN 20.45 Uhr C Nordirland Niederlande DAZN 20.45 Uhr C Deutschland Weißrussland RTL/TVNOW 20.45 Uhr G Israel Polen DAZN 20.45 Uhr G Österreich Nordmazedonien DAZN

EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 seht Ihr live auf DAZN - einzige Ausnahme sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die Begegnung der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw läuft im Free-TV.

RTL überträgt ab 20.15 Uhr Deutschland gegen Weißrussland aus Mönchengladbach. Dazu hat RTL mit TVNOW seinen hauseigenen Streamingdienst. Dieser ist allerdings kostenpflichtig, ein Abonnement bei TVNOW kostet monatlich 4,99 Euro.

DAZN bietet das Spiel des DFB-Teams als Re-Live am Sonntag ab 0 Uhr an. Neben der EM-Quali bietet DAZN weiteren Fußball der Extraklasse an. Fans können die Freitags-, Montags-, sowie die frühen Sonntagsspiele der Bundesliga, über 100 Partien der UEFA Champions League sowie alle Spiele der UEFA Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga live verfolgen.

Bei DAZN ist der erste Monat gratis. Danach gibt es die Möglichkeit, zwischen einem Monats-Abo (11,99 Euro) und einem Jahres-Abo (119,99 Euro) zu wählen.

© getty

EM-Qualifikation heute live im LIVE-TICKER

Wenn Ihr die Spiele nicht am Fernseher anschauen könnt, hat SPOX eine Alternative parat. Wir haben zu allen Spielen am Samstag einen eigenen Liveticker im Programm. Diese findet Ihr in unserer Tages-Übersicht.

Außerdem bekommt Ihr alle wichtigen Ereignisse kompakt zusammengefasst mit unserer Konferenz. Ab 15 Uhr tickern wir hier live.

EM-Quali, Spielplan der Gruppe C: Vorzeitige Qualifikation für das DFB-Team?

Das deutsche Team kann mit einem Sieg über Weißrussland die Qualifikation für die Endrunde 2020 nahezu perfekt machen. Sogar ein Punkt beim Heimspiel in Mönchengladbach würde reichen, sofern Nordirland parallel gegen die Niederlande verliert.

Oranje reicht gleichzeitig ein Unentschieden für die vorzeitige Qualifikation. Dann hätte die Elftal nämlich den direkten Vergleich mit den Nordiren durch den Sieg im Hinspiel für sich entschieden.

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Diff. Punkte 1 Niederlande 6 5 0 1 19:7 12 15 2 Deutschland 6 5 0 1 20:6 14 15 3 Nordirland 6 4 0 2 8:7 1 12 4 Belarus 7 1 1 5 4:12 -8 4 5 Estland 7 0 1 6 2:21 -19 1

EM-Quali, Gruppe E: Kroatien reicht ein Remis

Im abschließenden Gruppenspiel braucht Kroatien einen Zähler im Duell gegen die Slowakei um bei der EM 2020 dabei zu sein. Dahinter streiten sich gleich drei Teams um Rang zwei.

Fest eingeplant sind bei den Walisern drei Punkte gegen Aserbaidschan. Damit würden sich Gareth Bale und Co. bis auf einen Punkt an Ungarn heranrobben. Im direkten Duell könnte Wales die Magyaren dann am letzten Spieltag überholen.

Damit es reicht brauchen die Waliser jedoch wohl die Schützenhilfe von Kroatien gegen die Slowakei. Denn die Slowaken haben am letzten Spieltag mit der Partie gegen Aserbaidschan die vermeintlich leichteste Aufgabe.

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Diff. Punkte 1 Kroatien 7 4 2 1 14:6 8 14 2 Ungarn 7 4 0 3 8:9 -1 12 3 Slowakei 6 3 1 2 10:8 2 10 4 Wales 6 2 2 2 6:6 0 8 5 Aserbaidschan 6 0 1 5 5:14 -9 1

© getty

EM-Quali, Gruppe G: Österreich steht vor der Qualifikation

In der Gruppe G ist Polen bereits durch. Damit geht es nur noch um den zweiten Platz, den Östereich innehat. Die Alpenrepublik kann mit einem Sieg über Nordmazedonien die Qualifikation eintüten. Auch ein Remis reicht der Mannschaft von Franco Foda, sollten Slowenien und Israel nicht über ein Unentschieden gegen Lettland respektive Polen hinauskommen.

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Diff. Punkte 1 Polen 8 6 1 1 13:2 11 19 2 Österreich 8 5 1 2 17:7 10 16 3 Nordmazedonien 8 3 2 3 10:11 -1 11 4 Slowenien 8 2 2 2 13:8 5 11 5 Israel 8 3 2 3 15:15 0 11 6 Lettland 8 0 0 8 2:27 -25 0

EM 2020: Die neuen Trikots von Deutschland, Spanien, Frankreich und Co. © twitter.com/DFB_Team 1/16 Die Europameisterschaft 2020 rückt näher und vor den letzten Länderspielen des Jahres 2019 haben einige Teams bereits ihre Trikots für das anstehende Turnier im Sommer präsentiert. SPOX zeigt euch, wie die neuesten Kreationen der Ausrüster aussehen. © twitter.com/DFB_Team 2/16 DEUTSCHLAND: Nadelstreifen, Baby! Das DFB-Team läuft auch bei der EM 2020 in Schwarz und Weiß auf. Allerdings gibt es einige Feinheiten bei der neuen adidas-Kreation. © Instagram.com/dfb_team 3/16 Auffallend sind dabei die Ärmel in den Farben der Deutschland-Fahne schwarz-rot-gold. © instagram.com/dfb_team 4/16 Auf dem Rücken ist das Nadelstreifenmuster hingegen unterbrochen, den Nackenbereich zieren die vier Sterne, die für die vier errungenen Weltmeisterschaften stehen. © instagram.com/sefutbol 5/16 SPANIEN: First, let me take a Selfie! Sergio Ramos ist offenbar hochzufrieden mit dem neuen EM-Trikot der Spanier. © instagram.com/sefutbol 6/16 Das neue EM-Trikot der Spanier ist in verschiedenen Rottönen gehalten und kommt schon fast klassisch daher. Die adidas-Designer haben bei der Entwicklung die Nationalflagge in Pixel zerlegt und sie dann wieder verbunden - so heißt es zumindest. © twitter.com/BelRedDevils 7/16 BELGIEN: Ein ganz feines Ding, das die Red Devils da bei der EM 2020 tragen werden. Die schwarze "Schärpe" auf rotem Grund, die handgefertigten Pinselstriche in der Flagge. Das ist schon ein ganz nettes Brett. © twitter.com/BelRedDevils 8/16 Ein interessantes Detail findet sich im Nacken: Dort findet sich ein kleines B in den Nationalfarben. © instagram.com/swemnt 9/16 SCHWEDEN: Da lacht er, der Filip Helander. Mit blau-gelben Farben kann man in Schweden ja auch gar nicht falsch liegen. Das EM-Trikot ist durchaus minimalistisch gehalten, doch auch hier sind ein paar Extras eingebaut. © instagram.com/swemnt 10/16 Auffällig ist der große Kragen sowie die drei dunkelblauen Streifen auf den Schultern. Besonders bei den Ärmeln haben sich die Designer aber an der Nationalflagge orientiert, nur etwas mit den Farben herumgespielt. © twitter.com/mlszhivatalos 11/16 UNGARN: Rot, weiß, grün. Alles dabei, was das ungarische Herz begehrt. Die Nationalfarben sind detailverliebt ins neue Trikot eingearbeitet. © twitter.com/mlszhivatalos 12/16 Hervorstechend ist dabei das Design der Oberkörperfläche. Die Rot-Schattierungen sollen an die Donau im Herzen des Landes erinnern. © twitter.com/scotlandnt 13/16 SCHOTTLAND; Klassisch, aber auch modern. Die Designer haben sich Elemente von älteren Schottland-Trikots angeschaut und diese im neuen Jersey vereint. Dazu ein paar handgezeichnete Linien, die etwas von Sinusrhythmen beim EKG haben. © twitter.com/NorthernIreland 14/16 NORDIRLAND: Das neue Trikot soll an die glorreichen 1980er Jahre erinnern, in denen sich die Nordiren zweimal für die WM qualifizieren konnten. Dynamik soll durch die unterschiedlichen Grün-Töne und kräftigen Linien kommen. © twitter.com/FAWales 15/16 WALES: Wer's knallig mag, ist ideal bei den Walisern aufgehoben. Auch hier der typische adidas-Style mit großem Kragen und farblichen Säumen, die symbolisch für "The Red Wall" - Spitzname der walisischen Fans - sein sollen. © twitter.com/TeamRussia 16/16 RUSSLAND: Große Kragen und Ärmel in Nationalfarben sind offenbar in Mode. Anders als bei den Schweden ist der Kragen bei den Russen traditionell weiß, die Ärmel-Enden sind weiß und blau und ergeben mit dem weiterführenden Rot die Nationalflagge.

EM-Quali, Gruppe I: Belgien und Russland kämpfen um Gruppensieg

Während in den anderen Staffeln noch große Spannung herrscht, ist in Gruppe I bereits alles entscheiden. Belgien und Russland haben das Ticket zur EM schon sicher.

Zwischen beiden Nationen geht es lediglich um den Gruppensieg. Dafür reicht den Belgier schon ein Unentschieden im direkten Duell.