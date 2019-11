EM-Qualifikation: Türkei, England, Frankreich, Portugal heute live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag startet der 9. Spieltag der EM-Qualifikation. Sieben Partien stehen auf dem Programm. Hier gibt es alle Informationen zu den Begegnungen sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Verfolge die komplette EM-Qualifikation mit Ausnahme der Partien des DFB-Teams live auf DAZN. Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

EM-Qualifikation: Die Spiele am Donnerstag

Am Donnerstag, 14. November, sind die Gruppen A, B und H im Einsatz. Lediglich Bulgarien (Gruppe A) und die Ukraine (Gruppe B) sind aus diesen drei Staffeln heute nicht im Einsatz.

Uhrzeit Gruppe Heim Auswärts Übertragung 18 Uhr H Türkei Island DAZN 20.45 Uhr A England Montenegro DAZN 20.45 Uhr B Serbien Luxemburg DAZN 20.45 Uhr H Frankreich Moldawien DAZN 20.45 Uhr B Portugal Litauen DAZN 20.45 Uhr A Tschechien Kosovo DAZN 20.45 Uhr H Albanien Andorra DAZN

© getty

EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 seht Ihr live auf DAZN. Einzige Ausnahme sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die Ihr jedoch im Re-Live ab 0 Uhr sehen könnt.

Neben der EM-Quali bietet DAZN weiteren Fußball der Extraklasse an. Fans können die Freitags-, Montags-, sowie die frühen Sonntagsspiele der Bundesliga, über 100 Partien der UEFA Champions League sowie alle Spiele der UEFA Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga live verfolgen.

Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst unter anderem die vier großen US-Sport-Ligen NBA, NHL, NFL, MLB und MLS im Programm. Durch die Kooperation mit Eurosport seht Ihr auf DAZN sogar via Eurosport-Channel die Olympischen Spiele, Tour de France und Grand-Slam-Tennis (Australian, French und US Open).

Der erste Monat des DAZN-Abonnements ist für Neukunden kostenlos. Danach zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat, oder 119,99 Euro im Jahr.

EM-Qualifikation heute live im LIVE-TICKER

Alternativ könnt Ihr die Spiele auch bei SPOX verfolgen. Wir begleiten alle Spiele im Liveticker. In unserer Tages-Übersicht findet Ihr diese zu allen Spielen am Donnerstag.

Außerdem haben wir eine Konferenz mit allen Begegnungen im Programm. Diese beginnt ab 18 Uhr. Hier geht's zur Konferenz.

EM-Quali, Gruppe A: Springt der Kosovo auf Rang zwei?

In der Gruppe A kann England mit einem Erfolg gegen Montenegro das EM-Ticket bereits vorzeitig lösen. Dahinter geht es spannend zu.

Tschechien und Kosovo trennt nur ein Zähler. Im direkten Duell treffen die Nationalmannschaften aufeinander. Mit einem Sieg würde der Kosovo auf Rang zwei in der Tabelle springen, der ebenfalls zur Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr berechtigt.

Platz Mannschaft Spiele S-U-N Tordifferenz Punkte 1 England 6 5-0-1 20 15 2 Tschechien 6 4-0-2 2 12 3 Kosovo 6 3-2-1 2 11 4 Montenegro 7 0-3-4 -12 3 5 Bulgarien 7 0-3-4 -12 3

EM-Quali, Gruppe B: Pflichtaufgabe für Portugal

Platz eins ist in der Gruppe B bereits fest vergeben. Ukraine liegt uneinholbar vorne. Dahinter streiten sich Portugal und Serbien um den zweiten Rang.

Der Europameister hat eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Gegen den Tabellenletzten Litauen zählt vor heimischer Kulisse für Cristiano Ronaldo und Co. nur ein Sieg, um den minimalen Vorsprung von einen Zähler auf Serbien zu wahren. Die Serben wollen sich gegen Luxemburg keine Blöße geben, schließlich empfangen sie zum Abschluss noch die Ukraine.

Platz Mannschaft Spiele Bilanz Tore Punkte 1 Ukraine 7 6-1-0 +13 19 2 Portugal 6 3-2-1 +8 11 3 Serbien 6 3-1-2 -1 10 4 Luxemburg 6 1-1-4 -6 4 5 Litauen 7 0-1-6 -14 1

EM-Quali, Gruppe H: Löst die Türkei das EM-Ticket?

Die Türkei ist bislang das Überraschungsteam in der EM-Qualifikation. Mit 19 Punkten führen sie die Gruppe H an und mussten nur auf Island eine Niederlage hinnehmen. Im Rückspiel am Donnerstag können die Türken die EM-Qualifikation perfekt machen.

Für die Isländer ist es dagegen die letzte Chance. Nur mit einem Sieg bleiben die Hoffnungen auf die EM 2020 bestehen. Denn Frankreich spielt zeitgleich in Albanien. Den Franzosen reicht dort ein Unentschieden, sollte Island gegen die Türkei nicht über ein Remis hinauskommen.