EM-Qualifikation mit Italien, Dänemark, Schweden, Spanien heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Die EM-Qualifikation geht in die heiße Phase. Am Freitag stehen acht Partien des 9. Spieltags auf dem Programm. Hier gibt es alle Infos zu den Spielen sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

EM-Qualifikation: Die Spiele am Freitag

Am Freitag, 15. November, sind die Gruppen D, F und J im Einsatz.

Uhrzeit Gruppe Heim Auswärts Übertragung 18 Uhr F Norwegen Faröer DAZN 18 Uhr J Armenien Griechenland DAZN 18 Uhr J Finnland Liechtenstein DAZN 20.45 Uhr J Bosnien-Herzegowina Italien DAZN 20.45 Uhr D Dänemark Gibraltar DAZN 20.45 Uhr F Rumänien Schweden DAZN 20.45 Uhr D Schweiz Georgien DAZN 20.45 Uhr F Spanien Malta DAZN

EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

EM-Qualifikation heute live im LIVE-TICKER

Auch bei SPOX könnt Ihr die EM-Quali live verfolgen. Wir haben zu allen Partien einen Einzelticker. Diese findet Ihr in unserer Tagesübersicht.

Außerdem steht ab 18 Uhr ein Konferenz-Ticker bereit, der alle Spiele enthält.

EM-Quali, Gruppe D: Holt sich die Schweiz die beste Ausgangsposition?

Der 9. Spieltag dürfte die Konstellation in der Gruppe D noch einmal komplett durcheinanderwirbeln. Spitzenreiter Irland wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von Dänemark abgelöst. Die Dänen erwarten nämlich das punktlose Schlusslicht Gibraltar.

Gleichzeitig kann auch die Schweiz an den Iren vorbeiziehen. Die Eidgenossen spielen parallel gegen Georgien und können mit Dänemark Schritt halten. Am abschließenden Spieltag hätten Shaqiri, Xhaka und Co. dann die beste Ausgangsposition. Während die Schweiz auf Gibraltar trifft, duellieren sich Irland und Dänemark dann wohl im direkten Duell um das EM-Ticket.

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Irland 7 3 3 1 6:4 2 12 2 Dänemark 6 3 3 0 16:5 11 12 3 Schweiz 6 3 2 1 12:5 -2 11 4 Georgien 7 2 2 3 3:7 -4 8 5 Gibraltar 6 0 0 6 2:19 -17 0

EM-Quali, Gruppe F: EM-Ticket für Schweden greifbar

Die Spanier können mit einem Sieg über Malta den Gruppensieg perfekt machen. Um Rang zwei kämpfen im direkten Duell Schweden und Rumänien.

Die Tre Kronor können mit einem Auswärtssieg in Bukarest das EM-Ticket lösen. Mit Blick auf den letzten Spieltag am kommenden Montag haben die Skandinavier sowieso die besseren Karten. Während Schweden im abschließenden Gruppenspiel die Faröer Inseln empfängt, gastiert Rumänien in Spanien.

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1 Spanien 8 6 2 0 19:5 +14 20 2 Schweden 8 4 3 1 18:9 +9 15 3 Rumänien 8 4 2 2 17:8 +9 14 4 Norwegen 8 2 5 1 13:10 +3 11 5 Faröer 8 1 0 7 4:23 -19 3 6 Malta 8 1 0 7 2:18 -16 3

EM-Quali, Gruppe J: Wer wird Zweiter hinter Italien?

Italien hat sich durch eine makellose Bilanz bereits Platz eins gesichert. Dahinter kämpfen jedoch noch drei Mannschaft um die Qualifikation. Die besten Karten hat Finnland, das mit einem Dreier gegen Liechtenstein das Ticket ebenfalls lösen kann.

Somit sind Bosnien-Herzegowina und Armenien zum Siegen verdammt und müssen gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen.