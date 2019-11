EM-Qualifikation: Finnland gegen Liechtenstein heute live im TV, Livestream und Liveticker

Finnland steht kurz vor der EM-Qualifikation. Wie sich die Finnen qualifizieren können, gegen wen sie antreten müssen und wo Ihr die Partien live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Um fast alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge zu erleben, sichert Euch hier Euren kostenlosen Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Finnland vs. Liechtenstein: Ort, Anpfiff

Am 9. Spieltag treffen die Finnen um Teemu Pukki auf Liechtenstein. Anpfiff ist am heutigen Freitag um 18 Uhr. Finnland genießt dabei Heimrecht, gespielt wird im Telia-5G-Stadion in Helsinki.

© getty

EM-Qualifikation: Die Spiele am Freitag

Am Freitag, 15. November, sind die Gruppen D, F und J im Einsatz.

Uhrzeit Gruppe Heim Auswärts Übertragung 18 Uhr F Norwegen Faröer DAZN 18 Uhr J Armenien Griechenland DAZN 18 Uhr J Finnland Liechtenstein DAZN 20.45 Uhr J Bosnien-Herzegowina Italien DAZN 20.45 Uhr D Dänemark Gibraltar DAZN 20.45 Uhr F Rumänien Schweden DAZN 20.45 Uhr D Schweiz Georgien DAZN 20.45 Uhr F Spanien Malta DAZN

EM-Quali Finnland gegen Liechtenstein heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit das Spiel legal live zu verfolgen, bietet DAZN. Der Streaming-Dienst zeigt alle Partien der EM-Qualifikation ausgenommen der Spiele des DFB-Teams live. Pünktlich zum Anpfiff steht der Livestream auf der Plattform bereit.

DAZN gilt als "Netflix des Sports". Schließlich zeigt der Anbieter nicht nur die EM-Qualifikation, sondern jede Menge weiteren hochklassigen Livesport. So kommen die Fußball-Fans mit der kompletten Primera-Division-, Serie-A-, Ligue-1- und Europa-League-Saison auf Ihre Kosten.

Außerdem laufen 40 Bundesliga-Spiele sowie über 100 Partien der Champions League live auf DAZN. Daneben zeigt Der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele aus den vier großen US-Sport-Ligen (NHL, NBA, NFL, MLB).

Das Angebot könnt Ihr einen Monat kostenlos testen. Ein Abo kostet anschließend entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Finnland vs. Liechtenstein heute im Live-Ticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Begegnung heute live zu sehen, bleibt Ihr mit unserem Liveticker immer auf dem Laufenden. Zum einen haben wir eine Konferenz mit allen Begegnungen am Freitag, zum anderen auch die Partie als Einzelspiel im Angebot.

EM-Quali: So qualifiziert sich Finnland für Europameisterschaft 2020

Finnland hat vor den abschließenden beiden Spielen eine exzellente Ausgangsposition. Sowohl auf Bosnien-Herzegowina als auch auf Armenien hat Suomi fünf Zähler Vorsprung. Mit einem Sieg würden Pukki und Co. damit das EM-Ticket lösen.

Darüber hinaus könnte die Finnen sich sogar mit einer eigenen Niederlage qualifizieren, sollten weder Bosnien noch Armenien am neunten Spieltag dreifach punkten.

EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe J