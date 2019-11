Bosnien und Herzegowina trifft im vorletzten Gruppenspiel der Gruppe J auf Tabellenführer Italien. Wo Ihr das Spiel live im TV oder im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gewusst? Alle EM-Quali-Spiele ohne deutsche Beteiligung werden in Deutschland auf DAZN übertragen. Hier kannst Du dir einen kostenlosen Probemonat sichern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bosnien und Herzegowina gegen Italien: Alle Infos zum Spiel

Das Duell zwischen Bosnien und Herzegowina und Italien steigt am heutigen Freitag in Zenica. Das Hinspiel in Turin gewann Italien nach Rückstand mit 2:1.

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion Bilino polje in Zenica

Stadion Bilino polje in Zenica Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)

Bosnien und Herzegowina gegen Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Deutschland wird das Duell zwischen Bosnien und Herzegowina und Italien wie alle EM-Quali-Spiele ohne deutsche Beteiligung live auf DAZN übertragen. Auch in Österreich ist das Spiel via DAZN empfangbar.

Den Streamingdienst könnt Ihr einen Monat lang gratis testen, danach kostet das umfassende Sport-Angebot 11,99 Euro pro Monat. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. So spart Ihr euch rund 24 Euro, könnt jedoch nicht mehr monatlich kündigen.

Land DAZN überträgt von der EM-Quali ... Deutschland ... alle Spiele ohne deutsche Beteiligung Österreich ... alle Spiele

SPOX bietet wie zu allen EM-Quali-Spielen einen Liveticker zur Partie an: Bosnien und Herzegowina vs. Italien.

Bosnien und Herzegowina gegen Italien: Die Ausgangslage

Für Italien ist die EM-Quali im Grunde bereits abgeschlossen. Der fünfmalige Weltmeister ist bereits sicher als Gruppenerster für die EM qualifiziert.

Für Bosnien und Herzegowina hingegen geht es noch um den Einzug in die Endrunde. Dafür ist allerdings nicht nur ein Sieg gegen Italien nötig. Die Osteuropäer sind zudem auf Schützenhilfe angewiesen.

So qualifiziert sich Bosnien und Herzegowina noch für die EM-Endrunde:

Bosnien gewinnt beide ausstehenden Spiele gegen Italien und Liechtenstein,

Armenien holt gegen Griechenland und Italien maximal vier Punkte ...

... und Finnland holt gegen Liechtenstein und Griechenland maximal einen Punkt. Den direkten Vergleich mit Bosnien und Herzegowina haben die Finnen verloren, daher reicht Punktgleichheit für die Bosnier.

EM-Qualifikation: Die Tabelle von Gruppe J