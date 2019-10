DFB-Team: Ungarn und Ukraine sind wahrscheinliche deutsche EM-Gegner

Die Reise nach Bukarest zur Auslosung der EM-Endrunde kann sich Bundestrainer Joachim Löw möglicherweise beinahe sparen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass schon vor der Auslosung am 30. November zwei von drei Gruppengegnern der deutschen Nationalmannschaft feststehen: Ungarn und die Ukraine. Dies ergibt sich aus dem Modus, der durch die auf zwölf Länder verteilte EM und durch politische Einschränkungen verkompliziert wird.



Sollte in den restlichen EM-Qualifikationsrunden alles normal laufen, wird die DFB-Auswahl als Tabellenzweiter hinter Gruppensieger Niederlande im Lostopf 2 und automatisch in EM-Gruppe F landen, die ihre Spiele in München und Budapest austrägt. Ungarn wäre dann automatisch ein Gruppengegner, sollte sich der aktuell Gruppenzweite mit einem Sieg im letzten Quali-Duell in Wales (19. November) endgültig ein EM-Ticket sichern.

Die Ukraine, die als bislang ungeschlagener Sieger der Gruppe B feststeht, ist Deutschlands wahrscheinlichster Gruppengegner aus Lostopf 1, da aus diesem Kreis der sechs besten Gruppenersten die Teams aus England, Spanien, Niederlande und Italien ihre Heimspiele zu Hause austragen würden. Damit blieben bei dem wahrscheinlichsten Szenario nur noch Belgien und die Ukraine für die Spielorte München/Budapest (Gruppe F) und St. Petersburg/Kopenhagen (Gruppe B).

Hall of Fame des deutschen Fußballs: Die besten Spieler des DFB © getty 1/18 Drei frühere westdeutsche Weltstars, ein DDR-Idol und eine Trainerlegende sind im Oktober 2019 neu in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. "Die erste Elf" wurde schon im November des letzten Jahres gewählt. Der Überblick. © getty 2/18 TOR - Sepp Maier: Machte 95 Länderspiele für Deutschland, wurde Welt- und Europameister und zählte zu den besten Torhütern der Welt. © getty 3/18 ABWEHR - Matthias Sammer: War der erste Spieler aus der DDR, der für die gesamtdeutsche Nationalmannschaft spielte. Holte auf dem Höhepunkt seiner Karriere den EM-Titel 1996 und galt als heimlicher Chef der Mannschaft, obwohl Jürgen Klinsmann Kapitän war. © getty 4/18 Franz Beckenbauer: Führte die Welt- und Europameistermannschaft von 1972 und 1974 als Kapitän an. Der "Kaiser" perfektionierte das Libero-Spiel und ist bis heute der einzige Deutsche, der sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister wurde. © getty 5/18 Andreas Brehme: Schoss die DFB-Auswahl bei der WM 1990 per Elfmeter gegen Argentinien zum Titel. Brehme machte insgesamt 86 Länderspiele und war besonders für seine Beidfüßigkeit bekannt. © getty 6/18 Paul Breitner: Bestritt 48 Spiele für die Nationalmannschaft und wurde gemeinsam mit Maier, Beckenbauer, Netzer und Müller Welt- und Europameister. © getty 7/18 MITTELFELD - Lothar Matthäus: Kopf der Mannschaft, die bei der WM 1990 in Italien den Titel holte. Wurde nach Fritz Walter, Uwe Seeler und Beckenbauer als vierter Spieler zum Ehrenspielführer ernannt. Ist bis heute Rekordnationalspieler mit 150 Einsätzen. © getty 8/18 Günther Netzer: War als Regisseur Teil der legendären Wembley-Elf, die 1972 im EM-Viertelfinale erstmalig England im eigenen Stadion schlug und den Titel holte. Wurde 1974 Weltmeister, beendete nach gerade einmal 37 Einsätzen seine DFB-Karriere. © getty 9/18 Fritz Walter: Der erste Ehrenspielführer des DFB und Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 1954. Machte 61 Spiele für die Nationalmannschaft (33 Tore) und hielt auf Vereinsebene Kaiserslautern über 30 Jahre lang die Treue. Verstarb im Juni 2002. © getty 10/18 ANGRIFF - Uwe Seeler: Einer der sechs Ehrenspielführer des DFB. "Uns Uwe" erzielte in 72 Länderspielen 43 Tore, war Teil der Mannschaft die im WM-Finale 1966 durch das legendäre Wembley-Tor unterlag und wurde bei der WM 1970 Dritter. © getty 11/18 Gerd Müller: Der Bomber der Nation erzielte sagenhafte 68 Tore in 62 Länderspielen und war entscheidend am Triumph der Nationalmannschaft bei der WM 1974 im eigenen Land beteiligt. Nach dem Turnier trat er aus der DFB-Auswahl zurück. © getty 12/18 Helmut Rahn: Wurde durch seine beiden Tore im Finale 1954 gegen Ungarn zur Legende und schoss die DFB-Auswahl zum ersten WM-Titel. Der "Boss" machte 21 Tore in 40 Spielen für Deutschland. © getty 13/18 TRAINER - Sepp Herberger: Führte die deutsche Nationalmannschaft 1954 zum sensationellen WM-Titel im Berner Wankdorfstadion gegen Ungarn. War lange Zeit Rekord-Bundestrainer (167 Länderspiele), wurde nun jedoch von Joachim Löw überholt. © getty 14/18 TOR - Oliver Kahn: Als der erste von fünf Neuen setzte sich Kahn bei der Wahl klar gegen seine Konkurrenten durch, da er für das Torwartspiel nach Ansicht der Jurymehrheit in seiner erfolgreichen Karriere weltweit prägend war. © imago 15/18 ABWEHR - Hans-Jürgen Dörner: Mit der SG Dynamo Dresden wurde "Dixie" jeweils fünf Mal Meister und Pokalsieger sowie drei Mal DDR-Fußballler des Jahres. Für die Nationalmannschaft bestritt er 100 Länderspiele. © getty 16/18 MITTELFELD - Wolfgang Overath: Für das DFB-Team war der lauffreudige Techniker zwischen 1963 und 1974 aktiv und kam in dieser Zeit auf 81 Einsätze. Den größten Erfolg mit dem Nationalteam feierte er 1974 mit dem WM-Gewinn im eigenen Land. © getty 17/18 STURM - Jürgen Klinsmann: Der Weltmeister von 1990 setzte sich bei der Jury gegen namhafte Konkurrenten wie Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler oder Klaus Fischer durch. Im DFB-Dress erzielte Klinsmann 48 Tore in 108 Länderspielen. © getty 18/18 TRAINER - Helmut Schön: Als bis heute der erfolgreichste DFB-Trainer aller Zeiten gewann der Wiesbadener 1972 den Europa- und 1974 den Weltmeister-Titel. Zudem wurde er schon 1966 mit dem DFB-Team in England Vize-Weltmeister.

Da die Ukraine laut UEFA-Regularien aus politischen Gründen in der Vorrunde nicht zu Russland gelost werden darf, bliebe für den EM-Gastgeber von 2012 noch die Deutschland-Gruppe F übrig.