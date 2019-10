Türkei gegen Albanien: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Türkei liegt in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2020 auf Kurs. Können die Türken gegen Albanien einen weiteren wichtigen Schritt machen? Hier gibt es alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Türkei gegen Albanien: Anpfiff und Spielort

Nachdem die Türkei am ersten Spieltag der EM-Quali in Albanien gastiert hat, kommt es nun zum Rückspiel in der Gruppe H. Ausgetragen wird die Partie im Sükrü Saracoglu Stadion in Istanbul, das eigentlich die Heimspielstätte von Fenerbahce ist. Der Anpfiff ist auf 20.45 Uhr terminiert.

Türkei gegen Albanien live im TV und Livestream verfolgen

Für alle EM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr die Begegnung dort live und in voller Länge sehen.

EM-Qualifikation im Liveticker

Auch SPOX hat die EM-Qualifikation natürlich im Programm. Zum einen haben wir einen Konferenz-Ticker zu allen Spielen am heutigen Freitag, zum anderen tickern wir die Begegnungen auch als Einzelspiel.

Zum ausführlichen Liveticker zu Türkei gegen Albanien geht es hier entlang.

Türkei gegen Albanien in der EM-Qualifikation: Ausgangslage und Vorschau

Der siebte Spieltag in der Gruppe H ist richtungsweisend. Zum einen kann die Türkei den Vorsprung auf Albanien auf neun Zähler ausbauen, zum anderen kommt es im Parallelspiel zwischen Island und Frankreich zum Duell des Dritten gegen den Zweiten.

Die Türkei baut gegen Albanien wieder auf seine starke Abwehr. Das Team von Trainer Senol Günes kassierte in den letzten sieben von neun Begegnungen keinen Gegentreffer. Außerdem gewannen die Türken fünf der letzten sechs Heimspiele.

Nicht dabei ist einer der gefährlichsten Angreifer des WM-Dritten von 2002. Cengiz Ünder fehlt verletzt.

EM-Qualifikation: Gruppe H mit Türkei und Albanien