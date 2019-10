Slowakei gegen Wales: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe E der EM-Qualifikation kommt es zum Verfolgerduell, wenn die Slowakei gegen Wales trifft. Hier gibt es alle Infos zum Spiel sowie der Übertragung.

Die EM-Qualifikation live verfolgen? Jetzt den gratis DAZN-Probemonat sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Slowakei - Wales: Wo und wann findet die Partie statt?

Am siebten von zehn Spieltagen in der EM-Quali gastiert Wales am heutigen Donnerstag in der Slowakei. Gespielt wird in der City Arena in Trnava. Anpfiff der Begegnung ist um 20.45 Uhr.

Slowakei - Wales: Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV gibt es die Partie nicht zu sehen, dafür aber im Livestream. DAZN zeigt nahezu alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge. So auch die Partie Slowakei gegen Wales.

Zudem hat sich DAZN die Rechte an ausgewählten Spielen der Bundesliga gesichert. So zeigt die Streaming-Plattform die Freitags-, Montags- sowie Sonntagsspiele um 13.30 Uhr.

Außerdem überträgt DAZN ausgewählte Begegnungen der Champions League und alle Partien der Ligue 1, Serie A und Primera Division. DAZN ist im ersten Monat gratis, anschließend kostet es 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo für 119,99 Euro buchen.

Jetzt den Gratis-Monat sichern und Slowakei gegen Wales live sehen.

EM-Qualifikation im Liveticker

Wir bieten zu allen Spielen der EM-Qualifikation einen Liveticker an. Mit diesem bleibt ihr immer auf Ballhöhe. Hier geht es zum Liveticker Slowakei vs. Wales.

Außerdem haben wir eine Konferenz mit allen Quali-Spielen im Angebot. Diese beginnt bereits ab 16 Uhr und ist hier abrufbar.

EM-Qualifikation: Vorschau zu Slowakei gegen Wales

Schon im März dieses Jahres standen sich Wales und die Slowakei gegenüber. In Cardiff sorgte Daniel James mit seinem Treffer zum 1:0 für den Sieg der Briten.

Diesen strebt das Team von Trainer Ryan Giggs auch am Donnerstag an. Nicht mithelfen dabei kann jedoch wohl James Lawrence nicht. Dem Innenverteidiger vom FC St. Pauli plagen muskuläre Probleme. Auf Seiten der Slowakei wird alle Vorraussicht nach Kristian Kostrna wegen Sprunggelenksproblemen ausfallen.

EM-Qualifikation: Gruppe E mit Wales und Slowakei in der Übersicht

Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel. Wales könnte mit einem Sieg mit der Slowakei gleichziehen, die Slowakei sich selbst gar an die Tabellenspitze setzen. Voraussetzung wäre eine Niederlage Kroatiens im Parallelspiel gegen Ungarn.