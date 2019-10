Schweden gegen Spanien: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am achten Spieltag in der EM-Qualifikationsgruppe F treffen Spanien und Schweden aufeinander. Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und wo Ihr dieses live verfolgen könnt.

EM-Quali, Schweden vs. Spanien: Ort, Datum, Anpfiff

Nach dem Hinspiel in Spanien erwartet Schweden die Seleccion am heutigen Dienstag in der Friends Arena in Solna. Der Anpfiff der Partie ist für 20.45 Uhr terminiert.

Schweden gegen Spanien live im TV und Livestream

EM-Qualifikation im Liveticker

Auch SPOX hat die EM-Qualifikation im Programm. Zum einen haben wir einen Konferenz-Ticker zu allen Spielen am heutigen Dienstag, zum anderen tickern wir die Begegnungen auch als Einzelspiel.

Zum ausführlichen Liveticker zu Schweden gegen Spanien geht es hier entlang.

Schweden gegen Spanien: Ausgangslage und Vorschau

Die Spanier haben sich bislang in der Qualifikation schadlos gehalten. Lediglich am vergangenen Samstag gaben die Iberer beim 1:1-Unentschieden in Norwegen Zähler ab.

An der guten Ausgangsposition hat dies nur wenig geändert. Schon zwei Spieltage vor Schluss könnte die Seleccion das EM-Ticket mit einem Dreier gegen Schweden lösen. Fehlen wird dabei Kapitän Sergio Ramos. Der neue Rekordspieler der Spanier (168 Einsätze) ist gelbgesperrt.

Schweden dagegen scheint mit Rumänien um den zweiten Platz in der Gruppe zu kämpfen. Die Skandinavier hätten auch mit einer Niederlage gegen Spanien noch alles selbst in der Hand, schließlich kommt es am neunten Spieltag zum Duell gegen die Rumänen.

Schweden vs. Spanien: Voraussichtliche Aufstellungenen

Schweden: Olsen - Lustig, Granqvist, Danielson, Bengtsson - Ekdal, Olsson, Forsberg, Larsson - Berg, Quaison

Olsen - Lustig, Granqvist, Danielson, Bengtsson - Ekdal, Olsson, Forsberg, Larsson - Berg, Quaison Spanien: Kepa - Navas, Albiol, Martinez, Bernat - Busquets, Niguez, Ruiz - Ceballos, Oyarzabal, Rodrigo

