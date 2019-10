EM-Qualifikation: Norwegen vs. Spanien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation kommt es heute zum Spiel zwischen Norwegen und Spanien. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream.

Norwegen gegen Spanien: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den Beiden findet heute um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Ullevaal Stadion in Oslo, welches 28.000 Zuschauer einen Platz gibt.

Folgendes englisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Michael Oliver

Michael Oliver Assistenten: Stuart Burt, Simon Bennett

Stuart Burt, Simon Bennett Vierter Offizieller: Paul Tierney

Norwegen vs. Spanien heute live im TV und Livestream

Dieses Spiel wird, wie alle Partien der EM-Quali ohne deutsche Beteiligung (die ab 0 Uhr im Re-Live), vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Die Berichterstattung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff mit folgendem Personal:

Kommentator: Matthias Naebers

Matthias Naebers Experte: Jonas Hummels

Norwegen gegen Spanien: Die EM-Quali heute im LIVE-TICKER

Wenn ihr statt dem Bewegtbild, das Spiel lieber schriftlich verfolgen wollt, ist SPOX die richtige Anlaufstelle. Das Spiel zwischen Norwegen und Spanien wird im SPOX-Liveticker begleitet.

Solltet ihr auch über die Ergebnisse aller anderen Partien auf dem Laufenden bleiben wollen, könnt ihr das Spiel auch im Konferenz-Ticker verfolgen.

Norwegen vs. Spanien: Alle Spiele im Überblick

Bislang spielten die beiden Mannschaften sieben Mal gegeneinander. Fünf Siege gab es für die Spanier, einen für die Norweger.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis EM-Qualifikation 23.03.2019 Spanien Norwegen 2:1 EM-Qualifikation Playoffs 19.11.2003 Norwegen Spanien 0:3 EM-Qualifikation Playoffs 15.11.2003 Spanien Norwegen 2:1 EM 2000 (Gruppenphase) 13.06.2000 Spanien Norwegen 0:1 Freundschaftsspiel 24.04.1996 Norwegen Spanien 0:0 Freundschaftsspiel 07.02.1996 Spanien Norwegen 1:0 Freundschaftsspiel 29.03.1978 Spanien Norwegen 3:0

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe F

Die Spanier führen souverän die Tabelle der Gruppe F an. Norwegen liegt auf dem vierten Platz, zwei Punkte hinter Rang 2.