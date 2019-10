Niederlande gegen Nordirland: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag empfängt die Niederlande im Rahmen der EM-Qualifikation Nordirland. SPOX hat alle Infos, wo Ihr die Partie aus der deutschen Gruppe C im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Niederlande gegen Nordirland: Wo und wann findet das EM-Quali-Spiel statt?

Das heutige Duell zwischen der Niederlande und Nordirland findet in Rotterdam statt. Das Stadion Feijenoord, besser bekannt als De Kuip, bietet 51.117 Zuschauern Platz. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist der Franzose Benoit Bastien.

Niederlande vs. Nordirland: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung werden live und exklusiv vom Sport-Streamingdienst DAZN gezeigt, so auch das Spiel zwischen der Niederlande und Nordirland. Los geht es pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr, Kommentator der Partie ist Oliver Forster.

Neben den Spielen der EM-Qualifikation bietet DAZN seinen Kunden zahlreiche weitere Highlights aus der Welt des Sports. So überträgt das "Netflix des Sports" auch über 100 Spiele der Champions, League, ausgwählte Bundesliga-Partien sowie die Primera Division, Seria A oder Ligue 1. Zudem kommen auf DAZN auch Basketball- American-Football-, Eishockey-, Tennis- oder Darts-Fans auf ihre Kosten.

Niederlande gegen Nordirland heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Begegnung live zu schauen, der bleibt mit dem Liveticker von SPOX dennoch immer auf dem Laufenden. Wir haben sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz mit allen heutigen Partien der EM-Quali für Euch im Angebot.

Niederlande - Nordirland: Die Vorschau

Nach der knappen 2:3-Pleite im Hinspiel gegen Deutschland der EM-Quali im März konnten die Niederländer die beiden darauffolgenden Spiele gewinnen - unter anderem das Rückspiel gegen die DFB-Elf in Hamburg (4:2). Nun muss die Elftal gegen Nordirland gewinnen, um auf den zweiten Rang in Gruppe C vorzurücken.

Dabei wird Bondscoach Ronald Koeman erneut auf Wout Weghorst verzichten, der einen starken Saisonstart für den VfL Wolfsburg hinlegte. "Viele Leute schauen sich nur Tore an, aber wir sehen das komplette Spiel und stellen fest, dass er noch an seiner Spielweise arbeiten muss", erklärte Koeman die Nichtnominierung des Stürmers, der bereits auf vier Bundesliga-Tore kommt.

EM-Qualifikation: Die Tabelle in der Gruppe C

Derzeit liegt Deutschland auf Platz 1 der Gruppe C, dahinter rangiert punktgleich Nordirland. Doch die Niederlande könnte mit einem Sieg heute gegen den direkten Tabellennachbarn ebenfalls gleichziehen. Weißrussland und Estland liegen auf den Plätzen 4 und 5.