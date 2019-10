EM-Qualifikation: Montenegro gegen Bulgarien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Quali kommt es heute zur Partie zwischen Montenegro und Bulgarien. Was Ihr alles rund ums Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Montenegro gegen Bulgarien: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Freitag um 20.45 Uhr statt. Austragungsort hierfür ist Gradski Stadion in Podgorica.

Folgendes schwedisches Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Andreas Ekberg

Andreas Ekberg Assistenten: Mehmet Culum, Stefan Hallberg

Mehmet Culum, Stefan Hallberg Vierter Offizieller: Kaspar Sjöberg

Montenegro vs. Bulgarien heute live im TV und Livestream

Der Streaming-Sender DAZN zeigt die heutige Partie live und in voller Länge. Auch das andere Spiel der Gruppe A zwischen Tschechien und England überträgt DAZN live.

Montenegro gegen Bulgarien: Die EM-Quali heute im LIVE-TICKER

Bei SPOX könnt Ihr alle EM-Quali-Spiele sowohl einzeln als auch in der Konferenz im Liveticker verfolgen. Außerdem bietet Euch SPOX Liveticker zu anderen Events aus der Welt des Sport, zum Beispiel Tennis, Motorsport oder Wintersport.

Montenegro vs. Bulgarien: Alle Duelle im Überblick

Drei der bislang fünf Partien endeten, so wie das Hinspiel, unentschieden. Beide Mannschaften gewann je ein Spiel.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis EM-Qualifikation 22.03.2019 Bulgarien Montenegro 1:1 EM-Qualifikation 04.06.2011 Montenegro Bulgarien 1:1 EM-Qualifikation 07.09.2010 Bulgarien Montenegro 0:1 WM-Qualifikation 05.09.2009 Bulgarien Montenegro 4:1 WM-Qualifikation 06.09.2008 Montenegro Bulgarien 2:2

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe A

Beide Mannschaften konnten bislang erst zwei Zähler sammeln und haben damit keine Chance mehr auf das Erreichen des Tickets für die EM 2020.