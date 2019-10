Kroatien gegen Ungarn: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag in Gruppe E empfängt am heutigen Donnerstag Kroatien die Auswahl aus Ungarn. Alles, was Ihr zum Spiel wissen müsst und wo Ihr es live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Kroatien - Ungarn: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort der Begegnung ist das knapp 35.000 Zuschauer fassende Stadion Poljud im kroatischen Split. Der Anpfiff soll um 20.45 Uhr erfolgen. Der Italiener Daniele Orsato wird das Spiel als Unparteiischer leiten.

Kroatien gegen Ungarn heute live auf DAZN

Für alle EM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr die Begegnung dort live und in voller Länge sehen.

Kroatien - Ungarn: Liveticker

Kroatien vs. Ungarn: Vorschau

Die Tabellenspitze der Gruppe E liegt aktuell dicht beieinander. Kroatien führt mit lediglich einem Punkt vor der Slowakei und dem heutigen Gegner aus Ungarn, Wales ist mit einem Spiel weniger auch nur vier Punkte hinten dran. Für beide Kontrahenten sind die beiden ersten Tabellenplätze, die zur direkten Qualifikation für die Endrunde 2020 führen, also in greifbarer Nähe.

Obwohl es im Hinspiel für den amtierenden Vize-Weltmeister eine durchaus überraschende 1:2-Auswärtspleite gab, geht Kroatien wohl als leichter Favorit in die Begegnung und kann sich mit einem Dreier in eine komfortable Ausgangslage für die finalen beiden Spiele bringen. Ungarn kann mit einem Sieg hingegen Kroatien als Tabellenführer ablösen.

Kroatien gegen Ungarn: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften beginnen:

Kroatien : Livakovic - Barisic, Lovren, Vida, Bartolec - Modric, Brozovic - Rebic, Kovacic, Perisic - Petkovic

: Livakovic - Barisic, Lovren, Vida, Bartolec - Modric, Brozovic - Rebic, Kovacic, Perisic - Petkovic Ungarn: Gulacsi - Kadar, Lang, Orban, Lovrencsics - Nagy, Kleinheisler - Sallai, Szoboszlai, Dzsudzsak - Szalai

Kroatien vs. Ungarn: Die vergangenen Duelle

Das bisher letzte Aufeinandertreffen gewann Ungarn mit 2:1.

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 24.03.2019 EM-Qualifikation Ungarn Kroatien 2:1 26.03.2016 Freundschaftsspiel Ungarn Kroatien 1:1 12.10.2005 WM-Qualifikation Ungarn Kroatien 0:0 04.09.2004 WM-Qualifikation Kroatien Ungarn 3:0 08.05.2002 Freundschaftsspiel Ungarn Kroatien 0:2

EM-Qualifikation: Gruppe E im Überblick

Nach fünf Spielen steht Kroatien auf dem ersten Gruppenplatz, Ungarn liegt einen Zähler dahinter auf Rang drei.