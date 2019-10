Kosovo gegen Montenegro: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Kosovo bittet in Gruppe A am heutigen Montag die Mannschaft aus Monenegro zum Tanz. SPOX gibt euch alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Kosovo - Montenegro: Spielbeginn, Schiedsrichter und Spielort

Gespielt wird im knapp 14.000 Zuschauer fassenden Fadil-Vokrri-Stadion in der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Anstoß ist um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Der Portugiese Artur Soares Dias wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

Kosovo gegen Montenegro heute live auf DAZN

Das Duell zwischen dem Kosovo und Montenegro wird live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN zu sehen ein. Ab 20.45 Uhr startet die Übertragung.

Kosovo - Montenegro: Liveticker

Auch hier bei uns kann man live mit dabei sein. In unserem Liveticker verpasst ihr keine Aktion auf dem Rasen.

Kosovo vs. Montenegro: Vorschau

Nach dem überaus wichtigen 2:1-Sieg gegen den ärgsten Konkurrenten im Kampf um den zweiten Platz, Tschechien, im vorletzten Match folgte ein respektables 3:5 im Londoner Wembley-Stadion. Das Duell stellte zudem einmal mehr unter Beweis, dass Trainer Bernard Challandes über eine exzellente Offensive verfügt. In diesem Zusammenhang dürfte die Fans des Kosovo die Rückkehr von Top-Stürmer Milot Rashica freuen. Der Angreifer von Werder Bremen musste zuletzt aufgrund einer Verletzung passen, doch seit Ende September steht der Offensivspieler wieder auf dem Platz.

Mit drei Punkten aus sechs Qualifikationsspielen hat Gegner Montenegro im Gegenzug keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2020, da man neben den nicht mehr zu erreichenden Plätzen eins und zwei der Gruppe A der EM-Qualifikation auch eine mögliche Teilnahme an den Play-offs der Nations-League-Sieger verpasste. Hier musste man sich in Liga C4 Serbien und Rumänien geschlagen geben.

Kosovo gegen Montenegro: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kosovo : Muric - Aliti - Rrahmani - Paqarada - Vojvoda - Halimi - Voca - Zeneli - Celina - Rashica - Muriqi

: Muric - Aliti - Rrahmani - Paqarada - Vojvoda - Halimi - Voca - Zeneli - Celina - Rashica - Muriqi Montenegro: Mijatovic - Tomasevic - Simic - Vujacic - Marusic - Scekic - Kosovic - Jankovic - Mugosa - Vesovic - Beqiraj

EM-Qualifikation: Gruppe A