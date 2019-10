Island gegen Andorra: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag treffen die Auswahlen aus Island und Andorra zum EM-Qualifikationsspiel der Gruppe H aufeinander. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zur Partie und zeigt euch, wo ihr die Begegnung live mitverfolgen könnt.

Island - Andorra: Anpfiff, Spielstätte, Unparteiischer

Die Begegnung wird um 20.45 Uhr im Laugardalsvöllur-Nationalstadion im Stadtteil Laugardalur in Islands Hauptstadt Reykjavik angepfiffen. Die Leitung der Partie übernimmt der Ungar Tamas Bognar.

Island gegen Andorra: Wo kann ich das Spiel live mitverfolgen?

Wer die Partie live und in voller Länge sehen möchte, muss bei den Kollegen von DAZN vorbeischauen. Diese haben sich die Übertragungsrechte zu allen Spiele der Qualifikation zur EM 2020 ohne deutscher Beteiligung gesichert. Ab 20.45 Uhr beginnt dort die Ausstrahlung.

Island vs. Andorra: Liveticker zum Spiel

Auch einen Liveticker wird es zur Partie geben. Hier bei SPOX verpasst ihr kein Highlight.

Island gegen Andorra: Vorschau

Im Hinblick auf die EM 2020 steht Island derzeit mit dem Rücken zur Wand und droht nach 2016 und 2018 das dritte Großereignis in Folge zu verpassen. Drei Spieltage vor dem Ende der Qualifikation bräuchten die Isländer schon ein kleines Wunder, um doch noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf die Türken und Frankreich, die in Gruppe H die Tabellenspitze zieren.

Gegner Andorra ist daher eine Pflichtaufgabe für die Nordeuropäer. Andorra fuhr zwar am letzten Spieltag gegen Moldawien einen hoch umjubelten 1:0-Sieg ein und schob sich aufgrund des besseren Torverhältnisses an diesen vorbei, ein Weiterkommen in Gruppe H ist jedoch schon jetzt nicht mehr möglich.

Island - Andorra: Die letzten Duelle

Im Hinspiel bezwangen die Isländer Gastgeber Andorra mit 2:0.

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 22.03.2019 EM-Qualifikation Andorra Island 0:2 21.08.2002 Freundschaftsspiel Island Andorra 3:0 04.09.1999 EM-Qualifikation Island Andorra 3:0 27.03.1999 EM-Qualifikation Andorra Island 0:2

EM-Qualifikation: Die Gruppe H im Überblick

Island belegt nach sechs Spieltagen Rang drei, Andorra ist mit drei Zählern Gruppenfünfter.