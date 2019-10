EM-Qualifikation: Island gegen Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation muss Weltmeister Frankreich auf Island ran. Hier gibt es alle Informationen zum Spiel und zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Island vs. Frankreich: Wo und wann findet das EM-Quali-Spiel statt?

Am siebten Spieltag empfängt Island die Franzosen im Laugardalsvöllur Stadion in Reykjavik. Anpfiff der Begegnung ist heute (11. Oktober) um 20.45 Uhr.

Island gegen Frankreich live im TV und Livestream verfolgen

Im Free-TV gibt es die Begegnung nicht zu sehen. Stattdessen bietet DAZN einen Livestream an. Der Streaming-Dienst hält bis auf die Partien der deutschen Nationalmannschaft die Rechte an allen Spielen in der EM-Qualifikation.

Pünktlich zum Anpfiff ist der Stream auf der Plattform abrufbar. Kommentiert wird das Spiel von Stefan Galler. Unterstützt wird er vom Experten Alexis Menuge.

EM-Qualifikation im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr die Partie bei uns auch im Liveticker verfolgen. Hier geht es zum Spiel.

Alternativ haben wir eine Konferenz im Programm. Mit dieser habt Ihr einen Überblick über alle Spiele am heutigen Freitag.

Frankreich: Zoff mit Bayern um Abstellung von Lucas Hernandez

Obwohl der FC Bayern klarstellte, dass Lucas Hernandez wegen einer Stressreaktion nicht einsatzbereit ist, wurde der Verteidiger für die französische Nationalmannschaft nominiert. Der FC Bayern wehrte sich dagegen, ließ Hernandez am Ende aber doch zur Equipe Tricolore reisen.

Damit entsprach der Bundesliga-Klub den FIFA-Regularien, wonach die Vereine verpflichtet sind, Nationalspieler abzustellen. Hernandez wurde von den Ärzten der französischen Nationalmannschaft untersucht und konnte zumindest teilweise am Training mitmachen. Ein Einsatz gegen Island ist jedoch unwahrscheinlich.

EM-Qualifikation: Gruppe H mit Island und Frankreich

Island kann mit einem Sieg zu Frankreich in der Tabelle aufschließen. Les Bleus dagegen kann einen entscheidenden Schritt in Richtung Qualifikation für die EM 2020 machen. Parallel spielt nämlich Türkei gegen Albanien.