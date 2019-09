Heute erwartet Moldawien die Türkei zum Spiel um die EM-Qualifikation. Wie Ihr das Spiel heute LIVE im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Moldawien gegen Türkei: Wann und wo findet das Spiel statt?

Angepfiffen wird das Spiel der Gruppe H am heutigen Dienstag, dem 10. September, um 20.45 Uhr. Zeitgleich finden noch sechs andere Partien statt, in der Gruppe H erwartet Frankreich Andorra und Island reist nach Albanien.

Gespielt wird heute im Stadionul Zimbru in Chisinau. Hier finden etwas mehr als 10.000 Zuschauer Platz. Eröffnet wurde das Nationalstadion Moldawiens 2006, seitdem ist es ein UEFA-Stadion der Kategorie vier, also der höchsten Klassifikation des Europäischen Fußballverbandes.

Moldawien gegen Türkei heute LIVE: So seht Ihr die EM-Quali im TV und Livestream

Live und in voller Länge mit von der Partie ist heute DAZN. Der Streamingdienst überträgt nicht nur dieses Spiel, sondern alle EM-Quali-Spiele ohne deutsche Beteiligung. So könnt Ihr dort bespielsweise auch die weiteren Spiele in Gruppe H verfolgen. Als Kommentator wird heute Guido Hüsgen fungieren.

Moldawien gegen Türkei im Liveticker

Ihr seid unterwegs und wollt trotzdem nichts verpassen? Dafür haben wir unseren Liveticker für Euch! Hier halten wir Euch stets auf dem Laufenden.

Moldawien gegen Türkei heute live: Vorschau

Das Hinspiel in der Türkei gewann das Team von Nationaltrainer Senol Günes souverän mit 4:0. Als Torschütze fiel dabei unter anderem der Bundesligaprofi Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf auf. Er sorgte in der 70. Minute für den Endstand.

Insgesamt trafen Moldawien und die Türkei bisher neun Mal aufeinander, ein Sieg gelang den Moldawiern dabei noch nicht. Das letzte der beiden Unentschieden zwischen den Nationen datiert aus dem Oktober 2007, damals stand es nach 90 Minuten 1:1.

Dennoch sollte klar sein, dass die Türken heute als Favoriten in die Partie gehen, dafür spricht auch das All-time-Torverhältnis, das mit 23:3 zu Gunsten der Türkei eine deutliche Sprache spricht.

