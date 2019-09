Luxemburg gegen Serbien heute live: EM-Qualifikation 2020 im Live-Stream, Live-Ticker und im TV

Kellerduell in der EM-Quali-Gruppe B: Am heutigen Dienstag treffen mit Luxemburg und Serbien zwei Teams aufeinander, die kaum noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EM-Endrunde im kommenden Jahr haben. Hier erfahrt Ihr, wo ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir noch heute Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe die Partie Litauen - Portugal live und in voller Länge!

EM-Quali 2020 - Luxemburg gegen Serbien: Anstoß, Uhrzeit, Austragungsort

Das heutige EM-Quali-Spiel in der Gruppe B zwischen Luxemburg und Serbien findet im Stade Josy Barthel in Luxemburg statt. Seit 1993 trägt das Stadion den Namen des im Juli 1992 verstorbenen luxemburgischen Leichtathleten und Politikers Joseph Barthel, der bei den Olympischen Spielen 1952 die Goldmedaille im 1500-Meter-Lauf holte - bis heute der größte Erfolg und die einzige Goldmedaille einer luxemburgischen Delegation bei Olympischen Sommerspielen.

Das Stade Josy Barthel bietet Platz für rund 8.000 Zuschauer. Anstoß der Begegnung zwischen Luxemburg und Serbien ist am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr.

© getty

Luxemburg gegen Serbien: EM-Qualifikation 2020 im LIVE-STREAM und im TV verfolgen

Der Streamingdienst DAZN zeigt eine Vielzahl der Spiele, die im Rahmen der European Qualifiers ausgetragen werden - so auch die heutige Partie zwischen Serbien und Luxemburg. DAZN zeigt live und exklusiv alle Qualifikationsspiele inklusive der Playoffs.

Allerdings: In Deutschland werden alle EM-Quali-Spiele außer die der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein.

Abgesehen von den Qualifikationsspielen zur EM 2020 überträgt DAZN eine beträchtliche Anzahl an Spielen aus den europäischen Top-Ligen (Serie A, Primera Division, Ligue 1), sowie zahlreiche Live-Events aus dem US-Sport (NFL, NBA, MLB, NHL). Besondere Highlights auf DAZN sind außerdem die Live-Übertragungen von der Champions- und Europa League und die 40 Bundesligaspiele, die ab der Saison 2019/20 live und exklusiv vom Streamingdienst gezeigt werden. Ein Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeigt kündbar. Ein Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

© getty

Luxemburg gegen Serbien heute live: Vorschau

Halbzeit in der EM-Qualifikation und für Serbien und Luxemburg sieht es alles andere als gut aus. Während das für den Benelux-Staat wenig überraschend kommt, ist der Status quo für die Serben mehr als unbefriedigend.

Der WM-Teilnehmer von 2018 erwischte einen dürftigen Start in die Quali. Zwar rangen die Serben zum Auftakt Europameister und Nations-League-Sieger Portugal ein Remis ab, doch drei Monate später folgte eine 0:5-Schmach gegen die wiedererstarkte Ukraine.

Die 2:4-Pleite gegen Portugal Anfang September könnte für Serbien bereits das Ende aller EM-Träume bedeutet haben. In den verbleibenden vier Spielen dürfen sich die Adler keinen Ausrutscher mehr erlauben. Aktuell hat Serbien neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Ukraine.

Luxemburg gegen Serbien in der EM-Quali: Voraussichtliche Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen der beiden Teams nicht bekannt. Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Trainer ihre Startelf bekannt gegeben. So könnten Luxemburg und Serbien auflaufen:

Serbien: Dmitrovic - Maksimovic, Milenkovic, Nastasic, Kolarov - Matic, Milivojevic - Lazovic, Tadic, Kostic - Mitrovic

Dmitrovic - Maksimovic, Milenkovic, Nastasic, Kolarov - Matic, Milivojevic - Lazovic, Tadic, Kostic - Mitrovic Luxemburg: Moris - Martins, Gerson, Chanot, Jans - Skenderovic, V. Thill, Barreiro Martins, O. Thill, Rodrigues - da Mota

EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe B mit Portugal und Ukraine