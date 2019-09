EM 2020: Datum, Tickets und Austragungsorte

Diese Woche laufen wieder einige Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2020. Bis zum Start der kommenden EM ist es nicht mal mehr ganz ein Jahr. Wo findet das Turnier statt? Wer wird die Spiele ausstrahlen, und gibt es schon Tickets für die Partien zu ergattern? SPOX hat die Details.

EM 2020: Wann beginnt das Turnier?

Die UEFA EURO 2020 wird wie traditionell üblich im Sommer nach dem Ende der Klub-Saison ausgetragen und beginnt am 12. Juni 2020 mit dem Eröffnungsspiel in Rom. Dann werden die 24 Teilnehmer einen Monat lang um die begehrte Krone des europäischen Fußballs kämpfen, und zwar in den verschiedensten Ländern. Das Finale findet am 12. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt.

© getty

EM 2020: Hier läuft die EM im TV und Livestream

Bis die Hauptrunde der UEFA EURO 2020 beginnt, seht Ihr einen Großteil der Quali-Spiele auf DAZN. Die Streaming-Plattform hat sich die Rechte zahlreicher Begegnungen sichern können.

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es im Free-TV bei RTL zu sehen.

Für die Hauptrunde selbst teilen sich wie bei der WM im vergangenen Jahr schon die ARD und das ZDF wieder die Übertragungsrechte.

EM 2020: So kommt Ihr an Karten

Knapp die Hälfte aller rund 3 Millionen Tickets, die für die EM 2020 zum freien Verkauf stehen, sind bereits vergriffen. Während der ersten Verkaufsphase vom 12. Juni bis 12. Juli 2019 gingen laut UEFA rund 19,3 Millionen Anträge ein.

In einer zweiten Verkaufsphase, die nach der Endrundenauslosung am 30. November beginnt, sind noch etwa 960.000 Tickets zu verkaufen. Kurz vor dem Eröffnungsspiel stehen die Verkaufsportale dann nochmal für einen kurzen Zeitraum im April offen.

Um dem Preisniveau aller zwölf Teilnehmerländer gerecht zu werden, unterteilt die UEFA die Ticketpreise in zwei Gruppen. Die Eintrittskarten für die Vorrundenspiele in München kosten je nach Kategorie ab 50 Euro aufwärts. Tickets für das Finale in London gibt es zwischen 95 und 945 Euro. Neben der Gruppenphase trägt München ein Viertelfinalspiel aus. Die Preise für dieses Partie sind dementsprechend höher. Hier die Preise für die Spiele in der Allianz Arena:

Kategorie Kosten Gruppenphase Kosten Viertelfinale 1 (an der Mittellinie) 50 Euro 75 Euro 2 (in den Ecken) 125 Eruo 145 Euro 3 (hinter den Toren) 185 Euro 225 Euro

Austragung der EM 2020: Erste EM in zwölf Ländern

2012 schlug der damalige UEFA-Präsident Michel Platini vor, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums das Turnier 2020 frei nach dem Motto "Euro für Europa" in zwölf verschiedenen Ländern auszutragen. Eine Übersicht mit allen Städten, die bei der EM 2020 dabei sind, habt Ihr hier:

Ort Stadion Anzahl Spiele London (England) Wembley-Stadion 3 Gruppenspiele 1 Achtelfinale, 2 Halbfinale, Finale Baku (Aserbaidschan) Nationalstadion Baku 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale München (Deutschland) Allianz Arena 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Rom (Italien) Olympiastadion Rom 3 Gruppenspiele (Eröffnungsspiel) 1 Viertelfinale St. Petersburg (Russland) Krestowski-Stadion 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Glasgow (Schottland) Hampden Park 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Budapest (Ungarn) Nationalstadion Budapest 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Kopenhagen (Dänemark) Telia Parken 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Bilbao (Spanien) Estadio San Mames 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Amsterdam (Niederlande) Johan-Cruyff-Arena 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Dublin (Irland) Aviva Stadium 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale Bukarest (Rumänien) Arena Nationala 3 Gruppenspiele 1 Viertelfinale

Die Stadien der EM 2020 in Europa © getty 1/13 Am 12. Juni 2020, also genau in einem Jahr, beginnt die EM. Erstmals in der Geschichte wird das Turnier über den gesamten Kontinent verteilt gespielt. SPOX zeigt die Stadien der EM 2020. © getty 2/13 Allianz Arena (München, Kapazität: 75.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/13 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, Kapazität: 53.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/13 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, Kapazität: 55.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/13 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 6/13 Hampden Park (Glasgow/Schottland, Kapazität: 52.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/13 Stadio Olimpico (Rom/Italien, Kapazität: 72.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/13 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, Kapazität: 68.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/13 Parken (Kopenhagen/Dänemark, Kapazität: 38.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/13 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, Kapazität: 56.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/13 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 12/13 Wembley (London/England, Kapazität: 90.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 2 Halbfinale, Finale. © getty 13/13 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, Kapazität: 69.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

Bis die EM im nächsten Jahr losgeht, müssen sich jedoch noch 24 der 55 Bewerber Qualifizieren. Die Deutschen haben es in der Quali Gruppe C unter anderem mit den Niederländern zu tun.