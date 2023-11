Ukraine vs. Italien: EM Qualifikation heute im Liveticker

Die Ukraine und Italien stehen sich heute im finalen Qualifikationsspiel für die EM gegenüber. SPOX tickert den Kampf um das EM-Ticket live mit.

vor Beginn Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen und in der Leverkusener BayArena (Ausweichstätte wegen des Krieges in der Ukraine) ausgetragen.

vor Beginn Das Spiel verspricht ein spannendes zu werden. Für beide geht es nämlich um ein direktes EM-Ticket. Beide Teams haben bisher 13 Punkte sammeln können. Wer gewinnt, hat also Platz zwei sicher und darf zur EM. Im Falle eines Unentschiedens ist Italien weiter. Der Grund: Italien gewann das Hinrundenspiel gegen die Ukraine mit 2:1 und bei gleicher Punktanzahl wird das direkte Duell herangezogen.

Ukraine oder Italien - wer sichert sich heute das Ticket für die EM 2024? Diese Frage wird mit dem direkten Duell in der Gruppe C beantwortet. Hier seid Ihr live mit dabei.

© getty

Ukraine vs. Italien: EM Qualifikation heute im TV und Livestream

Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich RTL Nitro, das um 20.15 Uhr die ersten Livebilder aus Leverkusen ausstrahlt. Parallel dazu ist das Spiel auch im Livestream bei RTL+ zu sehen.

Ein weitere Option bietet DAZN an. Der Streamingdienst zeigt fast jedes Quali-Spiel, so auch Ukraine vs. Italien. Um 20.45 Uhr startet die Übertragung, Carsten Fuß kommentiert gemeinsam mit dem Experten Christian Bernhard das Spielgeschehen. Für die Übertragung bei DAZN wird entweder ein DAZN-Super-Sports oder DAZN-Unlimited-Paket benötigt.

EM Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe C vor dem letzten Spieltag