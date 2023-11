In der EM-Qualifikation trifft die Schweiz heute auf Kosovo. Wer das Duell im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

In Gruppe I empfängt die Schweiz heute Kosovo. Spielstätte ist der St.-Jakob-Park in Basel, um 20.45 Uhr pfeift Schiedsrichter Antonio Emanuel Carvalho Nobre die Partie an.

Die Schweiz kommt mit guten Voraussetzungen in das Duell, als gruppenerste Mannschaft könnte sie mit einem Sieg heute die Qualifikation für die Endrunde sicher machen. Kosovo hat nur noch theoretische Chancen, in der Praxis sieht es sehr schlecht aus.

Ihr benötigt Infos zur Übertragung im TV und Livestream? Die bekommt Ihr hier.

© getty Das Hinspiel endete 2:2.

Schweiz vs. Kosovo heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Die Rechte an der EM-Quali liegen in diesem Jahr bei DAZN, also findet Ihr auch Schweiz vs. Kosovo nur beim Streamingdienst. Einschalten könnt Ihr dort kurz vor Anpfiff der Partie.

Schweiz vs. Kosovo heute live im Free-TV: EM Qualifikation im Liveticker

Gute Nachrichten: Auch bei uns bekommt Ihr regelmäßige Updates zu den Spielen der EM-Quali, und zwar im Liveticker. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Schweiz vs. Kosovo.

Schweiz vs. Kosovo heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

EM-Qualifikation: Die Tabelle von Gruppe I