EM Qualifikation heute live im Free-TV: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Weiter geht es mit der EM-Qualifikation, auch am heutigen Samstag stehen wieder eine Menge Spiele an. Wir verraten, welche das sind, wie die Tabellen aussehen und wo Ihr den Spaß im TV und Livestream sehen könnt.

Auch am Samstag geht es in der EM-Qualifikation rund. Wie das Tagesprogramm aussieht, erfahrt Ihr hier.

EM Qualifikation heute live: Die Spiele und Uhrzeiten im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. November 2023 15 Uhr Armenien Wales 18. November 2023 18 Uhr Lettland Kroatien 18. November 2023 18 Uhr Belarus Andorra 18. November 2023 20.45 Uhr Niederlande Irland 18. November 2023 20.45 Uhr Frankreich Gibraltar 18. November 2023 20.45 Uhr Schweiz Kosovo 18. November 2023 20.45 Uhr Israel Rumänien

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im TV und Livestream

Für die Partien der EM-Qualifikation gibt es eine zentrale Anlaufstelle: DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele live und exklusiv in voller Länge - auch am heutigen Samstag findet Ihr dort also alle sieben Partien. Einschalten könnt Ihr dort jeweils ein paar Minuten vor dem Anpfiff.

Kostenfrei ist der Spaß allerdings nicht, für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Drei stehen zur Auswahl, ihr müsst mindestens zu DAZN Super Sports greifen. Das Paket kostet 19,99 Euro im Monat, wenn Ihr das Jahresabo wählt, oder 24,99 Euro im Monat, wenn Ihr flexibel monatlich kündigen können möchtet.

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im Liveticker

Wenn Ihr kein DAZN-Abo besitzt, bleibt Ihr dennoch nicht auf dem Trockenen sitzen. Schaut einfach in unsere Übersicht, da findet Ihr Liveticker zu sämtlichen Qualifikationsspielen des Tages:

© getty Heute geht es weiter mit der EM-Qualifikation.

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe B:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Frankreich 6 12 18 2 Niederlande 6 3 12 3 Griechenland 7 6 12 4 Irland 7 0 6 5 Gibraltar 6 -21 0

Gruppe D:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Türkei 7 7 16 2 Wales 6 0 10 3 Kroatien 6 6 10 4 Armenien 6 -1 7 5 Lettland 7 -12 3

Gruppe I: